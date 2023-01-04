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"От Крыма до Донбасса": весной ВСУ пойдут в самое горячее контрнаступление - Буданов

4 января 2023, 15:59
Эти бои могут нанести окончательное поражение России, говорят в разведке.
ВСУ, Буданов
Весной ВСУ пойдут в масштабное контрнаступление / Коллаж 93 ОМБр (иллюстративное фото), скриншот YouTube

Украинские военные пойдут в серьезное контрнаступление. Произойти єто может уже в марте. Об єтом заявили руководитель ГУР Кирилл Буданов в интервью ABC News.

Эти бои станут "самыми жаркими" событиями на фронте. Бойцы ВСУ тогда смогут нанести окончательное поражение РФ.

"Тогда увидим больше освобождений территорий и нанесение окончательного поражения Российской Федерации. Это произойдет по всей Украине от Крыма до Донбасса", — сказал Буданов.

Также он подчеркнул, что украинским защитникам необходимы американские боевые бронированные машины Bradley.

"Я обещаю, что каждый налогоплательщик в США сможет увидеть, куда пошел каждый цент. Вместе мы изменим этот мир", — добавил Буданов.

Ситуация на Донбассе

Ранее сообщалось - украинские военные продвинулись на фронте возле Кременной в Луганской области - этот город имеет стратегическое значение для дальнейшей наступательной операции на Северодонецк, Лисичанск и Сватово.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил о том, что российские оккупанты уже 8 месяцев пытаются достичь результатов в Донецкой области и захватить город Бахмут. Они терроризируют мирных жителей и продолжат ежедневные обстрелы города.

Бахмут имеет очень выгодное расположение с военной точки зрения. По этому российские оккупанты не отступают от города.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что армия Украины наносит серьезный урон войскам России под Бахмутом Донецкой области. Как утверждает Арестович, там с севера пытаются продвигаться кадыровцы из полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

Другие новости:

война в Украине вторжение России Кирилл Буданов контрнаступление ВСУ
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