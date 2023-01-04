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Путин собрался наступать силами 200 тысяч военных, ВСУ разберутся с ними за 2-3 месяца – Арестович

4 января 2023, 07:36
Агрессор Россия собирается провести новую мобилизацию в январе – Москва намерена закрыть границы, сказал советник Офиса президента Алексей Арестович.
Алесей Арестович, Владимир Путин
Путин борется уже не за захват Украины, а пытается сохранить свой режим в России - Арестович / Фото Facebook, скриншот YouTube

Директор Кремля Владимир Путин собирается мобилизовать на войну против Украины еще 200-300 тысяч россиян и закрыть границы. Его цель – сохранение собственного режима и приведение войны в тупик. Собранный действующий резерв в 200 тысяч военных могут применить для наступления уже в ближайшее время, однако ВСУ разберутся с ним в течение 2-3 месяцев. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире YouTube-канала Фейгин Live он рассказал о том, что для сохранения власти и своей жизни Путин намерен продолжать мобилизацию в России. Кремль готовит новую мобилизационную волну в январе и собирается закрыть границы.

"Военных целей у Путина нет, он хочет завести ситуацию в тупиковую, потому что он борется уже не за захват Украины и не за посрамление Запада - он борется за физическое выживание. Ему нужен тупик, нужны переговоры, которые продаст за победу, потому что поражение означает для него политическую смерть, а далее и физическую... Ему не простят, в том числе и среди ближайшего окружения. (Путин) бьется за выживание собственное. А способ у него один - похоронить сотни тысяч россиян, которые должны умереть, чтобы не умер он", - считает Арестович.

По его словам, в рамках следующей волны Москва планирует мобилизовать еще 200-300 тысяч военных, чтобы отправить их в Украину и провести последующее наступление.

"И эта мобилизация по идее должна начаться в районе 5 января. И под нее планируется таки закрывать границы. Они дискутируют - когда и как, в какие сроки и для каких категорий, но решение о закрытии границ в той или иной степени принято. Остается вопрос в ее масштабах и сроках. Потому что они понимают, что от второй волны побежит очередной миллион как минимум", - говорит Арестович.

Кроме того, он уточнил, что мобилизация в России идет еще с марта 2022 года и не прекращается. Если раньше она была скрытой, то с сентября стала открытой с названием "частичная".

"Прошла так называемая волна, где они призвали около 300 тысяч человек. Из них где-то 150 тысяч отправили на фронт либо ближе к нему, а часть, которым больше всего не повезло, через неделю или сразу отправили "затыкать дыры". Другая часть была отправлена в учебные лагеря, в том числе в Беларусь, и там готовилась... Их задача пополнить кадры в частях, которые тут сильно проредились, и часть из них уже стала прибывать на территорию Украины", - объяснил советник Банковой.

При этом 200 тысяч оккупантов с первой волны "частичной мобилизации" военное руководство РФ уже решило применить против Украины – ожидается "российское наступление в ближайшее время". В ближайшие месяцы выяснится, где россияне применят 200-тысячный резерв.

"Нам может стать значительно тяжелее, но в любом случае мы похороним их за 2-3 месяца. За это время противник надеется мобилизовать еще 300 тысяч и продолжить кровавую драку", - заявил Арестович и добавил, что россияне столкнутся с проблемой вооружения своих оккупантов.

"На нашей стороне правда, военная и финансовая помощь Запада. На весь год мы обеспечены поддержкой, сдаться мы не можем, поэтому будем воевать как воевали. Единственное, что заставляет Путина продолжать войну - желание отсрочить поражение и надежда на то, что мы сломаемся и пойдем на переговоры. Не сломаемся", - подчеркнул Алексей Арестович.

Война России против Украины

Бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что война будет длиться в течение 2023 года. Реальный диалог между Киевом и Москвой может произойти в случае поражений захватчиков на поле боя. Однако для этого ВСУ нужно будет разбить войска РФ.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что армия Украины продолжает продвигаться в регионе. Силы обороны установили огневой контроль над стратегической трассой Сватово-Кременная. Из-за этого российские захватчики сталкиваются со значительными проблемами в логистике.

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник полагает, что как только замерзнет почва, оккупанты России пойдут на Харьков, чтобы снова попытаться осуществить захват города. По словам Мельника, они будут атаковать силами мобилизованных. Украинская армия собирается отбивать атаку.

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