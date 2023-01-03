Война будет идти в течение 2023 года, для переговоров ВСУ должны разбить войска РФ – Волкер

Киев выдвинул Москве очень справедливые условия для проведения диалога по завершению войны против Украины, отметил американский дипломат Курт Волкер.

Поражения войск РФ на поле боя вынудят Москву вести переговоры с Киевом - Волкер / Коллаж УНИАН, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Агрессор Россия может пойти на реальные переговоры с Украиной для завершения войны при условии дальнейших поражений оккупантов на поле боя. Сейчас Москва не готова идти на диалог. Война продолжится в течение 2023-го года – ВСУ нужно разбить войска РФ для усиления давления на противника и принуждения его к полноценному переговорному процессу. Об этом заявил бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

В интервью Эспрессо он рассказал о том, что Украина может принудить Россию к началу реальных переговоров, но для этого нужны поражения российской армии на поле боя. Пока Москва не готова согласовывать условия для запуска дипломатического процесса завершения боевых действий.

По словам Волкера, Киев выдвинул Москве совершенно справедливые условия переговоров – они включают основу будущей безопасности (в том числе, энергетические и продовольственные аспекты), полный вывод оккупационных войск с территории Украины и ответственность за совершенные российской армией преступления.

Как полагает дипломат, война в течение 2023-го года будет продолжаться. ВСУ должны разбить войска РФ, что принудит ее к ведению реального диалога.

"Все это обоснованные ожидания от Украины. Сейчас Россия не намерена согласовывать их (переговоры, - ред). В течение года война будет продолжаться, силы россиян должны быть разбиты, поскольку мы видим, что это усилит давление на Россию и принудит их к реальным переговорам", - подчеркнул Курт Волкер.

Война России против Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что страна-оккупант РФ не намерена останавливаться и собирается продолжать вести войну против Украины.

По его словам, в такой ситуации Западу следует усилить военную поддержку украинского государства.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый отметил, что силы обороны Украины способны переломить ход боевых действий на Донбассе. Однако для этого украинским войскам нужно больше реактивных систем залпового огня типа HIMARS и MLRS.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк полагает, что Украине для выхода на свои границы 1991 года в 2023 году нужны дальнобойные ракеты. В частности, по его мнению, Украине следует предоставить ракеты с дальностью пуска 200-300 километров.

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