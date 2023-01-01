Украина способна переломить ход войны на Донбассе, но нужны HIMARS и MLRS – ВСУ

Россия ведет против Украины войну типа начала XX века, и у Москвы еще есть возможности продолжать такие боевые действия, считает Сергей Череватый.

Украине нужно больше оружия, чтобы переломить ход войны на Донбасс - Череватый / Коллаж Минобороны РФ, 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна

Силы обороны Украины способны переломить ход войны против России на Донбассе. Однако для этого понадобится больше реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS. У Москвы еще есть ресурсы, чтобы продолжать военные действия. Об этом заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что Украина может переломить ход войны в Донецкой и Луганской областях. Однако для этого украинским войскам нужно больше РСЗО, таких как HIMARS и MLRS.

Также военный отметил, что у России еще есть ресурсы, чтобы продолжать войну против Украины.

"К сожалению, такую войну типа начала 20 века у России еще есть возможность вести, она имеет мобилизационные ресурсы, запасы старого советского вооружения. Однако можно существенно ее может переломить, если наши партнеры продолжат и дальше, или еще лучше интенсифицируют поставку нам высокоточных систем вооружения или авиации, усилят ли ракетные войска и артиллерию", - подчеркнул Сергей Череватый.

Война России против Украины на Донбассе

Представитель ВСУ Сергей Череватый ранее заявлял, что российские оккупанты готовятся к наступлению на Лиманском направлении на Донбассе.

Украинские военные героически противостоят захватчикам и не позволяют им прорвать оборону.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорил, что войска РФ пытаются захватить Бахмут. В боях за город оккупанты несут большие потери.

По его словам, россияне по-прежнему стремятся оккупировать Донецкую область.

Военный эксперт Агиль Рустамзаде полагает, что Украине будет легче освободить оккупированный Крым, чем захваченный Донбасс. По словам аналитика, это связано с более плотным расположением вражеской логистики в регионе.

Смотрите видео ТСН - ВСУ сдерживают наступление войск РФ на Донбассе

Другие новости: