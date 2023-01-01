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Если Запад хочет, чтобы Украина победила, нужно оказать ей комплексную поддержку – Столтенберг

1 января 2023, 19:14
Агрессор Россия не собирается отказываться от своей главной цели – установления контроля над Украиной, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг
Военная поддержка Украины - единственный способ посадить Россию за стол переговоров, - Столтенберг / УНИАН

Оккупант Россия не остановится и проводит подготовку к продолжению войны против Украины. Если западный мир хочет, чтобы Украина победила, нужно оказать ей военную и другую поддержку. Будущие переговоры между Киевом и Москвой будут зависеть от ситуации на поле боя. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

В интервью BBC он рассказал о том, что страна-агрессор РФ по-прежнему стремится установить контроль над Украиной. Запад должен быть готов к длительной поддержке украинского государства.

"Мы должны быть готовы к долгому пути, потому что, как вы заметили, Россия не намерена отказываться от своей главной цели - установление контроля над Украиной", - отметил Столтенберг.

Он отметил, что несмотря на контрнаступление ВСУ, Россия провела мобилизацию и укрепила свои силы. Оккупанты готовятся к продолжению войны и могут попытаться снова пойти в наступление.

По словам генерального секретаря Альянса, Украине очень нужна военная поддержка Запада. Вероятно, война завершится переговорами, но условия диалога будут зависеть от соотношения сил на фронте.

"Поэтому - если мы хотим, чтобы мирный договор закреплял положение, что Украина одержала победу как суверенное, независимое, демократическое государство Европы, мы должны обеспечить Украине поддержку. В том числе военную поддержку, потому что это единственный способ убедить Россию сесть за стол переговоров и признать Украину как суверенное, независимое государство Европы", - подчеркнул Йенс Столтенберг.

Война России против Украины: прогнозы

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее сказал, что у агрессора РФ осталось ракет на 2 массированные атаки. По его прогнозу, оккупанты уже к марту столкнутся с критической ситуацией с вооружением.

Представитель ГУР Вадим Скибицкий отметил, что Москва в 2023 году будет подтягивать войска к границам Украины. Захватчики будут пытаться оккупировать всю Донецкую область.

Кроме того, Скибицкий считает, что у России есть проблема с баллистическими ракетами и "Калибрами".

"Становится меньше крылатых ракет воздушного базирования Х -101, Х-555. И наши подсчеты очень просты. Максимум, на что способна Россия - это два-три таких мощных нанесения ударов, как вот мы наблюдали за последнее время", - подчеркнул Вадим Скибицкий.

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