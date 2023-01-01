У России осталось ракет еще на 2 массированных удара – ГУР

Страна-агрессор Россия до марта столкнется с критической ситуацией с вооружениями, полагает начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

В марте Россию ждет критическая ситуация с вооружением - Буданов / УНИАН, Минобороны РФ

У оккупанта России осталось ракет только на два массированных удара. До марта враг столкнется с критической ситуацией с вооружением. В 2023 году Украину ожидает победа в войне. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Как сообщает пресс-служба ГУР, в эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что у агрессора РФ сокращаются запасы ракет. Согласно данным разведки, ракет у врага осталось на два массированных удара.

По словам Буданова, Москва, чтобы осуществить одну ракетную атаку, проводит работу в течение 1,5-2 месяцев.

Кроме того, глава ГУР полагает, что в марте российские оккупанты столкнутся с критической ситуацией с вооружениями.

Также Кирилл Буданов подчеркнул, что в 2023 году Украина победит на войне с Россией, а государство-оккупанта ожидает смена власти.

Ракетные удары России по Украине

Оккупант Россия 31 декабря запустила ракеты по территории Украины. В Киеве прогремели взрывы. В украинских городах для безопасности выключали свет. Сообщалось о прилетах в Киеве, Хмельницком, Николаеве и Запорожье.

В Киеве в результате вражеской атаки погиб один человек, 13 людей пострадало. Известно о прилетах в Печерском, Голосеевском и Соломенском районах. Вблизи станции метро Дворец Украины произошло попадание в отель.

В новогоднюю ночь оккупанты РФ запустили по Украине ракеты и десятки иранских дронов-камикадзе. Сообщалось о прилетах и взрывах в Голосеевском и Шевченковском районах Киева. Российские захватчики цинично написали на дронах "С Новым годом".

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