Россия в 2023 году подведет войска к границам и будет пытаться захватить Донецкую область – ГУР

Агрессор Россия закончила первый этап мобилизации в войска, отметил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Оккупант Россия будет менять свою тактику на поле боя - ГУР / Минобороны РФ

Страна-оккупант Россия в 2023 году будет подтягивать свои резервы к границам Украины и вводить новые подразделения. Агрессор поставит перед собой цель захвата Донецкой области и удержания захваченных территорий. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что Киев наблюдает завершение этапов батальонных и ротных учений российских войск. К началу 2023 года оккупанты будут готовы применять силы на поле боя.

"Что мы ожидаем? Во-первых - это подтягивание резервов российских войск к нашим границам. Введение на нашу территорию новых подразделений и введение части подразделений территориальных войск. И это мы уже наблюдаем в Херсонской области. Это продолжение наступательных действий по отдельным направлениям и основным целям", - отметил Скибицкий.

Кроме того, по словам Скибицкого, первый этап мобилизации в России уже завершен.

"Мы видим активные процессы мобилизации в РФ. Первый этап, по нашим оценкам, он завершен", - отметил он.

Как полагает представитель ГУР, российские оккупанты в этому году сосредоточатся на попытке полного захвата Донецкой области и удержания оккупированных территорий.

"Целью врага все же будет полный захват Донецкой области и удержание временно оккупированных территорий, которые сейчас находятся под контролем РФ. И то, что мы прогнозируем, - это будет изменение тактики действий России на поле боя", - подчеркнул Вадим Скибицкий.

Война России против Украины

Агрессор РФ 31 декабря запустил ракеты по территории Украины. В Киеве прогремели взрывы. В городах для безопасности выключали свет. Были сообщения о прилетах в Киеве, Хмельницком, Николаеве и Запорожье.

В Киеве в результате атаки оккупантов погиб один человек, 13 людей пострадало. Сообщалось о прилетах в Печерском, Голосеевском и Соломенском районах. Вблизи станции метро Дворец Украины зафиксировано попадание в отель.

Российские оккупанты в новогоднюю ночь запустили по Украине ракеты и десятки иранских дронов-камикадзе. Сообщалось о прилетах и взрывах в Голосеевском и Шевченковском районах Киева. Захватчики цинично написали на дронах "с Новым годом".

Смотрите видео ТСН - Арестович сделал прогноз на 2023 год

Другие новости: