ВСУ пойдут в наступление в 2023 году: Данилов раскрыл сценарий нового этапа войны

В 2023 году начинается украинский наступательный этап войны в освобождении оккупированных российскими войсками земель, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
В частности, в январе 2022 года речь шла о ведении партизанской войны после начала широкомасштабного вторжения РФ, напомнил он в Facebook.
Потом в Украину прибыли ручные противотанковые ракетные комплексы NLAW, переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и ракетные системы Stinger.
Данилов отметил, что в июне западные партнеры начали говорить об обороно-контрнаступательной войне.
В частности, Украина стала получать:
- HIMARS;
- гаубицы M777;
- ракеты Harpoon;
- снаряды GMLRS (до 80 км);
- снаряды Excalibur;
- гаубицы Panzerhaubitze 2000;
- системы противовоздушной обороны IRIS-T;
- гаубицы CAESAR;
- самоходные гаубицы AHS Krab.
В то же время, как отмечает Данилов, 2023 год будет характеризоваться наступательной войной.
Украина должна получить боевые машины пехоты Bradley, Marder, бронетранспортеры Bastion, бронемашины AMX-10 RC, батареи комплексов ПВО Patriot.
"И многое другое – менее публичное и совсем не публичное", — заявил Данилов.
Также секретарь СНБО сказал, что следующий - четвертый - этап войны будет касаться "справедливости и возмездия".
Он добавил, что в будущем будет осуществляться развитие ракетной и дроновой программ Украины.
Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил о том, что Россия уже проиграла войну, развязанную против Украины.
Он считает, что мобилизация в РФ только оттягивает ее поражение во времени.
Директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил, что после завершения горячей фазы войны противостояние с российской армией будет продолжаться еще 10-15 лет. Он подчеркнул, что Украине нужно обеспечить надлежащий оборонный потенциал, чтобы не произошло второй попытки полномасштабного вторжения в Украину.
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.
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