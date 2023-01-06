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ВСУ пойдут в наступление в 2023 году: Данилов раскрыл сценарий нового этапа войны

6 января 2023, 16:23
2023 год будет характеризоваться наступательной войной, подчеркнул секретарь СНБО.
Данилов, ВСУ
Алексей Данилов прогнозирует наступление ВСУ / Коллаж 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна, УНИАН

В 2023 году начинается украинский наступательный этап войны в освобождении оккупированных российскими войсками земель, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В частности, в январе 2022 года речь шла о ведении партизанской войны после начала широкомасштабного вторжения РФ, напомнил он в Facebook.

Потом в Украину прибыли ручные противотанковые ракетные комплексы NLAW, переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и ракетные системы Stinger.

Данилов отметил, что в июне западные партнеры начали говорить об обороно-контрнаступательной войне.

В частности, Украина стала получать:

  • HIMARS;
  • гаубицы M777;
  • ракеты Harpoon;
  • снаряды GMLRS (до 80 км);
  • снаряды Excalibur;
  • гаубицы Panzerhaubitze 2000;
  • системы противовоздушной обороны IRIS-T;
  • гаубицы CAESAR;
  • самоходные гаубицы AHS Krab.

В то же время, как отмечает Данилов, 2023 год будет характеризоваться наступательной войной.

Украина должна получить боевые машины пехоты Bradley, Marder, бронетранспортеры Bastion, бронемашины AMX-10 RC, батареи комплексов ПВО Patriot.

"И многое другое – менее публичное и совсем не публичное", — заявил Данилов.

Также секретарь СНБО сказал, что следующий - четвертый - этап войны будет касаться "справедливости и возмездия".

Он добавил, что в будущем будет осуществляться развитие ракетной и дроновой программ Украины.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил о том, что Россия уже проиграла войну, развязанную против Украины.

Он считает, что мобилизация в РФ только оттягивает ее поражение во времени.

Директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил, что после завершения горячей фазы войны противостояние с российской армией будет продолжаться еще 10-15 лет. Он подчеркнул, что Украине нужно обеспечить надлежащий оборонный потенциал, чтобы не произошло второй попытки полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

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Алексей Данилов война России и Украины контрнаступление ВСУ
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