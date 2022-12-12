'РФ уже проиграла': у Зеленского объяснили, что ждет Россию после фиаско в войне

После освобождения Украины поражение России будет оформлено официально, уверен Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк рассказал о проигрыше РФ в войне / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Россия уже проиграла войну, развязанную против Украины, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он считает, что мобилизация в РФ только оттягивает ее поражение во времени. Об этом представитель ОП написал в Twitter.

"Россия уже проиграла эту войну – мобилизация только оттягивает ее поражение во времени", – написал он.

Советник главы ОП уверен в том, что после освобождения Украины поражение России будет оформлено официально.

"Это просто: спецтрибунал, приговоры авторам войны и принятие Украины в НАТО", - добавил Подоляк, прогнозируя будущее для оккупантов РФ.

Ранее директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил, что после завершения горячей фазы войны противостояние с российской армией будет продолжаться еще 10-15 лет. Он подчеркнул, что Украине нужно обеспечить надлежащий оборонный потенциал, чтобы не произошло второй попытки полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

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