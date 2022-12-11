'Не хотят дразнить РФ': эксперт объяснил, почему грузинские власти отказались помогать Украине

Грузинские власти надеются, что когда-то какая-то победа в России будет и они смогут сказать своему обществу, что смогли избежать эскалации с РФ.

Грузинские власти убеждены, что РФ не проиграет войну с Украиной / Коллаж ua.depositphotos.com, УНИАН

Руководитель Южно-Кавказского филиала Центра исследований армии Владимир Копчак рассказал, что власти Грузии убеждены в том, что РФ не может проиграть войну в Украине.

"Дело в том, что кто-то убедил нынешнюю грузинскую власть в том, что Россия не может проиграть войну с Украиной. И власти Грузии не уникальны в этой ситуации. Я не думаю, что грузинские власти на личном уровне восприятия желают поражения Украине. Однако они маниакально верят, что Москва не может проиграть эту войну. Поэтому они пытаются пересидеть и не дразнить Россию", - рассказал Копчак в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, грузинские власти надеются, что когда-то какая-то победа в России будет и они смогут сказать своему обществу, что смогли избежать эскалации с РФ.

"На любой нарратив, или требование выразить поддержку Саакашвили и Украины, власти Грузии отвечает, что их хотят втянуть в конфликт. И я не сказал бы, что это не срабатывает на их электорат. Определенная прослойка грузинского общества действительно не хочет эскалации с РФ. У грузин есть 100% поддержка Украины, но они боятся увидеть свои города похожими на Мариуполь", - добавил эксперт.

Грузия отказалась оказывать Украине помощь

Как сообщал Главред, Украина просила у Грузии поставить оружие и боеприпасы, однако там отказались оказывать военную помощь. В Грузии считают, что Киев якобы хочет, чтобы Грузия выступила в войне "в качестве стороны".

Как отметил глава парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе, Грузия не хочет "становиться стороной в оккупационной войне России", но будет поддерживать мир.

"Когда представитель страны говорит, что Грузия должна поставлять в Украину вооружение и военную технику, очевидно, что у них объективно нет особых ожиданий относительно поставок специального вооружения или военной техники из Грузии. Посыл, который озвучил этот человек, заключается в том, что Грузия должна быть записана как сторона в военном вооруженном конфликте", - сказал Мдинарадзе.

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