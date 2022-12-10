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Несмотря на вето Венгрии: Совет ЕС согласовал помощь Украине в размере €18 млрд

10 декабря 2022, 20:08
Пакет помощи предусматривает структурные решения относительно финансовой поддержки Украины в 2023 году.
зеленский, евросоюз
Совет ЕС согласовал помощь Украине на 18 миллиардов евро / Офис президента, УНИАН

Страны Европейского Союза 10 декабря согласовали предоставление Украине пакета финансовой помощи в размере 18 миллиардов евро в течение 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

"Совет достиг соглашения по пакету законодательных актов, который позволит ЕС оказывать финансовую помощь Украине в течение 2023 года в размере 18 миллиардов евро. Предложение было принято Советом сегодня в письменной форме, и будет представлено в Европейский парламент для возможного принятия на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пакет помощи предусматривает структурные решения относительно финансовой поддержки Украины в 2023 году. Сумма кредита, который будет предоставлен Украине, составит 18 млрд евро. Кредиты будут иметь 10-летний льготный период. При этом государства-члены будут покрывать основную часть процентных расходов за счет внешних назначенных доходов.

"Украина может рассчитывать на ЕС. Мы будем продолжать поддерживать Украину, в том числе и финансово, столько, сколько нужно. Законодательство, которое мы сегодня приняли, означает, что Украина может рассчитывать на регулярную финансовую помощь от ЕС в течение всего 2023 года", - заявил министр финансов Чехии Збынек Станюра.

Помощь Украине

Напомним, ранее министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет присоединяться в общий пакет помощи Украине от Европейского Союза на 18 млрд евро, который вскоре должны представить.

"Потому что мы сделали это (выделили помощь, - Главред) однажды. Во время эпидемии коронавируса мы поддерживали общее заимствование, но этого было достаточно", - заявил он.

Позже скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который заблокировал макрофинансовую помощь от ЕС для Украины, решил оправдаться. Он не нашел ничего лучше, чем просто заявить, что это все якобы "фейк".

До того руководитель венгерского парламента Ласло Кевер устроил скандал, когда заявил о "психических проблемах" у президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что он решительно, иногда жестко просит партнеров о поддержке.

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