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"Узнаешь дурака по болтовне": у Зеленского жестко ответили на дикое хамство Будапешта

5 июня 2022, 09:40

Отдельные венгерские "персоны" останутся на помойке истории, уверен Андрей Сибига.

Офис президента
В ОП прокомментировали хамство официального Будапешта / УНИАН

В Офисе президента отреагировали на оскорбления спикера парламента Венгрии Ласло Кевера в адрес Владимира Зеленского.

"Народ всегда мудр и знает веками, как отвечать на совершенно неприемлемые, дикие высказывания "недополитиков" вроде неуважаемого главы государственного собрания Венгрии", - написал в Facebook заместитель главы ОП Андрей Сибига.

При этом он напомнил афоризмы, характеризующие венгерских официальных лиц.

"He who is guilty is the one that has much to say

Осла узнаешь по ушам, а дурака — по болтовне

У короткого ума язык длинный

Обычно такие обострения происходят в определенные периоды года", – написал Сибига.

Он также отметил, что хотел бы услышать оценку Ласло Кевера о том, как венгерские фашисты сожгли заживо тысячи людей в черниговской деревне Корюковка.

"С другой стороны эпохальные события далеко не регионального характера наверняка тоже являются достаточным триггером для такой поросли "политиков", а еще если откликается изнутри фашистская ДНК", - написал Сибига.

"История пойдет вперед, Украина победит: все граждане, проживающие в Украине будут гордиться нашим государством, а такие "персоны" останутся на помойке истории. В этом сомнений нет - разве что вспомнят как недоразумение, которое "подгавкивало" на президента Украины, президента страны героев, смелых и свободных людей", - добавил он.

Сибига добавил к сообщению ссылку на страницу в Википедии о Корюковской трагедии.

Корюковская трагедия – массовое убийство 6700 жителей села Корюковка (ныне город в Черниговской области), совершенное 1-2 марта 1943 отрядами СС и венгерской военной жандармерии в ходе Второй мировой войны.

Массовое убийство мирных жителей было карательной операцией венгерских подразделений в ответ на действия партизан.

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Хамская выходка Ласло Кевера

Ранее Кевер выразил мнение о "психических проблемах" у президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что он решительно, иногда жестко просит партнеров о поддержке.

Его комментарий из интервью ко Дню национального единства Венгрии приводит 444.hu.

Кевер заявил, что не припоминает из своих наблюдений за международной политикой, чтобы когда-то лидер нуждающейся в помощи страны так "поднимал голос против кого-то", как это делает Владимир Зеленский, обращаясь не только к официальному Будапешту, но и, например, канцлеру Германии.

"Обычно тот, кто нуждается в помощи, просит об этом вежливо - конечно, настойчиво, но просит, а не требует или угрожает. Угрожают врагам, а не тем, кого хотят иметь друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема", - сказал Ласло Кевер.

Спикер сказал также, что ожидает проблем для украинских венгров после войны и "нужно быть очень осторожными", чтобы не дошло до того, что венгерскому меньшинству придется совсем покинуть родину.

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