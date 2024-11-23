Ситуация на ЗАЭС - опасная: министр энергетики предупреждает об угрозе

Война РФ против Украины подрывает международное право и создает значительную угрозу для ядерной безопасности.

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Россия наносит масштабные разрушения Украине / Коллаж: Главред, фото УНИАН

Ключевые тезисы:

Ситуация на ЗАЭС - опасна как для Украины, так и для Европы

ЗАЭС почти каждый месяц была отключена от основных линий электропередач из-за атак РФ

Ситуация на Запорожской атомной электростанции становится все более опасной из-за частых перебоев во внешнем электроснабжении. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время заседания Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Он подчеркнул, что с момента оккупации Запорожская АЭС была почти каждый месяц отключена от основных линий электропередач из-за российских атак.

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Галущенко подчеркнул, что ядерная и радиационная опасность представляет угрозу не только для Украины, но и для всего европейского региона.

"Уже более десятилетия Россия наносит масштабные разрушения Украине - от незаконной аннексии Крыма и оккупации Восточной Украины до оккупации Запорожской АЭС. Мы и в дальнейшем наблюдаем тяжелые последствия пророссийской военной агрессии против Украины. Эта война подрывает международное право и создает значительную угрозу для ядерной безопасности. Недопустимо, что под угрозой оказалась не только Украина, но и весь европейский регион", - говорится в заявлении.

Министр добавил, что сейчас под угрозой также находятся атомные станции, расположенные и работающие на подконтрольной Украине территории. В частности, российские ракетные и дроновые атаки на энергетическую инфраструктуру Украины продолжают создавать риски для безопасной работы наших ядерных объектов.

Запорожская атомная электростанция / Инфографика: Главред

Ситуация на ЗАЭС - последние новости

Как ранее писал Главред со ссылкой на Министерство энергетики Украины, ЗАЭС снова оказалась на грани блэкаута. В заявлении говорилось, что в результате вражеского обстрела обесточена одна из двух линий питания оккупированной Запорожской АЭС.

Аналитик по вопросам энергетической безопасности Ольга Хакова сообщала, что союзники Украины должны приложить максимум усилий, чтобы деоккупировать Запорожскую АЭС или как минимум добиться, чтобы российские оккупанты оставили станцию.

Недавно стало известно, что МИД РФ угрожает выгнать наблюдателей МАГАТЭ с Запорожской АЭС. Вроде бы, как утверждают в России, представители МАГАТЭ остаются на ЗАЭС исключительно с разрешения Кремля, и их миссия может быть завершена в любой момент.

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Кто такой Герман Галущенко? Герман Валерьевич Галущенко - министр энергетики Украины с 29 апреля 2021 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 13 мая 2021 года, сообщает "Википедия".

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