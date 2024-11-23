Путин пойдет ва-банк, когда будет загнан в угол: Лакийчук - об угрозе ядерного удара РФ

Россияне не рискнут осуществить испытательный или боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты без предупреждения США, убежден эксперт Павел Лакийчук.

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Путин подтвердил удар ФБР по Украине и шантажирует Запад / Коллаж: Главред

21 ноября Россия впервые осуществила запуск баллистической ракеты средней дальности по Украине. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что удар был нанесен новейшей баллистической гиперзвуковой ракетой "Орешник" в ответ на разрешение США для Украины на удары дальнобойным оружием по территории РФ.

В интервью Главреду руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук рассказал, с какой целью Путин на самом деле нанес удар по Днепру, при каких условиях российский диктатор способен нанести ядерный удар и как на это будет реагировать администрация Трампа.

*Интервью записано до официального заявления Пентагона, где было подтверждено использование Россией межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

По вашему мнению, о чем свидетельствует этот удар России? Для чего были применены такие ракеты - что и кому Путин хочет этим доказать?

Украина стала первым в мире государством, по которому был нанесен удар межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). Баллистические ракеты этого класса обычно предназначены для нанесения ядерного удара с одного континента на другой. Учитывая, что мы с россиянами только ментально на разных континентах, действия Путина объяснить сложно. С военной точки зрения, использование МБР против Украины, которая находится в зоне досягаемости тактических ракет, может свидетельствовать либо о дефиците тактических ракет у России, либо об их неэффективности в выполнении задач. Однако главное здесь не военный аспект, а политический.

Очевидно, основной месседж этого удара направлен не на украинцев, а на Запад. Это очередная попытка напомнить ядерные страшилки Путина, о "Кузькиной матери", и том, что он может применить ядерное оружие по кому угодно.

"Ядерная карта" - последняя из оставшихся в кармане Путина. Причем не само применение, а даже шантаж ядерным оружием - это то, что он еще может. Если он хотя бы один раз его применит, все закончится, карта будет бита. Но пока он держит эту карту в руках, он может этим козырем махать, потому что его боятся.

Смотрите видео интервью Павла Лакийчука Главреду о ядерном шантаже Путина:

Заставить мир не бояться российского ядерного шантажа довольно сложно. Вряд ли это возможно, но доносить это до наших партнеров нужно.

Поводов для Путина по применению ядерного оружия было множество: неудача в Гостомеле, потопление крейсера "Москва", украинский дрон на макушке Кремля, уничтоженный дотла штаб Черноморского флота в Севастополе британскими Storm Shadow, удары по аэродромам стратегической авиации в РФ ("Энгельс", "Оленья"), удары по радиолокационным загоризонтным станциям ракетных войск специального назначения, и вот теперь какой-то арсенал в Курской области.

В Крыму оккупанты уже начали что-то осознавать - говорят, что в информационном пространстве все заполнено тем, что мы нанесли ответный удар на первое применение ATACMS и Storm Shadow по территории Российской Федерации. Кто тогда "мы"? Оккупанты на чужой, ворованной земле, и даже Путин это знает.

Константин Машовец, толковый аналитик, которого я уважаю, расценивает всю эту трехдневную эпопею как одну сплошную информационно-психологическую операцию.

А с какой целью?

Чтобы дестабилизировать обстановку в Европе и Америке - это про ядерный шантаж. К слову, если внимательно посмотреть на нашу реакцию, на сообщения российских пропагандистов, потом на всплеск, до которого довело сообщение посольства Соединенных Штатов, которое было раскручено целым рядом фейков неизвестного происхождения о возможном ударе, то это, скорее всего, имело целью и дестабилизацию обстановки в Украине.

Я к психологии никакого отношения не имею, но мои хорошие друзья, которые этим занимаются, обменивались буквально позавчера наблюдениями, и одна из них говорит: "Во Львове серьезный ажиотаж по объектам первой необходимости". Во Львове! То есть там на уровень выше были панические предчувствия, чем в Киеве, который, очевидно, должен был бы стать главной целью врага. Значит, это означает, что Россия своей цели достигает.

Ракетный комплекс "Кедр", с которого запускали МБР / Инфографика Главред

То есть вероятность ядерного удара все-таки сейчас очень низкая, насколько я понимаю из ваших слов?

Если говорить о ядерном ударе по Украине, то такая вероятность существует всегда. Для этого МБР точно не нужны. Понимаете, межконтинентальная баллистическая ракета просто не предназначена для действия на такое расстояние. Мы видели кадры этого удара - из одной ракеты выходит шесть боевых блоков по четыре элемента каждый. Если посчитать, то их плотность около 50 кг. Не знаю, это ерунда. Но у Путина есть достаточно средств ядерного поражения, которые несут ядерный заряд, начиная от ракет, которые запускают, опять-таки, с самолетов стратегической авиации (Ту-95, Ту-160 с ракетами Х-50, Х-555, Х-101). Это почти одно и то же - модификации ракеты Х-55, которая несет ядерный боезаряд. "Искандеры", "Кинжалы", "Калибры" - все это может нести ядерную боеголовку.

Вопрос заключается в том, что будет, если используют? Что дальше? Весь мир боится ядерной войны, ядерной эскалации. Эта прививка Хиросимы и Нагасаки действует и будет действовать. Но часто те, кто рассматривают практическое и теоретическое применение ядерного оружия, понимают, что это - как химическое оружие, которое тоже запрещено.

Почему химическое оружие почти не применяется? Не только потому, что есть конвенция, а потому что оно неэффективно и непредсказуемо. Ты хочешь потравить врага, а оказалось, что потравил своих. Куда потом его "розой ветров" понесет - неизвестно. То же и с ядерным взрывом: сами характеристики ядерного взрыва, особенно тактического, что они наделают? Нужно очень большое скопление людей, чтобы этот удар имел эффект (например, удар по войскам). В наше время таких скоплений просто нет, а радиоактивное облако прилетит к тебе, и все политические последствия ты получишь по полной.

Мне кажется, да и большинство политиков так считает, что ядерный удар - это политическое самоубийство. И неважно, кем он осуществлен: Путиным, Ким Чен Ыном, аятолами, Байденом или еще кем-то из лидеров.

Относительно реакции на удар. Агентство Reuters со ссылкой на двух западных чиновников сообщило, что их данные не подтверждают применение межконтинентальной баллистической ракеты. То есть, официальных заявлений, например, со стороны Вашингтона относительно того, что действительно могла быть применена именно такая ракета, мы не видели. Как это повлияет на реакцию Запада? Если признают или если не признают - какие могут быть варианты?

Ситуация такая: почему посольство Соединенных Штатов знало о возможном ударе? Почему Путин, почесав за ухом, сказал, что он будет украинцев предупреждать? Есть до сих пор действующее соглашение между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки, которое касается предупреждения о запусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет с подводных лодок. В рамках мер по сокращению непредсказуемости ядерной угрозы это соглашение действует до сих пор, и стороны должны предупреждать друг друга за три дня.

Почему оно действует? Потому что любой запуск баллистической ракеты, который отслеживается спутниками, без предупреждения может расцениваться как начало ядерной войны, то есть как начало ядерного удара одной из сторон с соответствующими последствиями. Россияне не рискнут осуществить испытательный или боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты без предупреждения США. Поэтому американцы имели сообщение об ударе от россиян и передали его своим партнерам, в том числе и Украине.

Потому Путин не кривит душой, когда говорит, что украинцы будут знать о возможных пусках. Но не потому, что он такой добрый. Поэтому никакого фактора неожиданности от применения этих средств нет.

То есть это влияние, которого пытается достичь Путин, для чего ему нужно - чтобы Запад повлиял на Украину в вопросе войны?

Формальные требования он высказал - Россия будет наносить удары по Украине и странам, которые ей помогают. То есть это означает "не помогайте Украине" - мол, вы не будете помогать, я не буду стрелять. Но, мне кажется, это формальное заявление. Неформальное заключается в том, чтобы заставить Украину идти на переговоры, а фактически - на капитуляцию на условиях Путина.

Орбан, кажется, сказал, что было самоубийством и глупостью воевать против ядерной державы. Собственно, это позиция Путина, которую он пытается донести до всего мира: у меня есть ядерное оружие - сложите оружие, слушайте, что я скажу.

Кстати, насколько серьезными, учитывая эту ситуацию, могут быть угрозы России, например, относительно нанесения ударов по странам НАТО? В Кремле, например, активно обсуждали возможность удара по базе ПРО в Польше. Как вы считаете, способен ли Путин на такое сейчас и понимает ли он последствия таких ударов?

База ПРО - это зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для сбивания баллистических ракет. Если Путин заявляет, что будет атаковать баллистическими ракетами систему противоракетной обороны, это похоже на дуэль. Ну, пусть попробует. У меня сложилось впечатление, что после атак по Украине Путин или его генералы боятся рисковать. После заявлений Путина, который рвал на себе рубашку и угрожал "Искандерами", начал хвастаться еще одним вундерваффе - ракетой "Кинжал". Но оказалось, что ни "Калибры", ни "Кинжалы", ни "Искандеры" не являются такой вундерваффе и их сбивают. Американцы сами не ожидали, что их сбивают не THAAD и не Aegis, а Patriot.

Рисковать межконтинентальными баллистическими ракетами, которые могут сбить Patriot или (не дай бог) NASAMS - это огромный риск. Если это произойдет, это будет не просто провал, а настоящий обвал в пропасть. Поэтому угрозы остаются лишь словами, пока не произойдет фиаско. После такого карты шантажа уже не действуют. Принцип шантажа работает, пока карта остается неиспользованной. Но как только она бита, все рушится.

Путин пойдет ва-банк только в ситуации, когда будет загнан в угол. Только тогда, когда его лично поставят под прицел, он может сделать отчаянный шаг. Зато сейчас он чувствует, что прижал всех к ногтю. Он убежден, что побеждает: и на поле боя, и дипломатически, и информационно. Для чего ему рисковать? В его представлении, он дожимает всех постепенно, хитростью и манипуляциями, заставляя Европу, США и другие страны приспосабливаться к его условиям.

Что касается новой администрации США. Может ли она поддаться такому давлению? Мы видели реакцию администрации демократов на эти действия РФ, но насколько я понимаю, сейчас они направлены больше на новую администрацию и дальнейший диалог и с ней. Насколько администрация Трампа готова поддаться такому блефу?

Сейчас нет администрации Трампа, но есть его команда. И она очень неоднородна. Например, если посмотреть на такие фигуры, как Илон Маск, альтер эго Трампа, который, очевидно, демонстрирует страх перед Третьей мировой войной. Для таких людей, как он, умиротворение Путина любой ценой может быть приоритетом. Однако есть и вменяемые люди, которые понимают, что главная цель Путина - сломать существующий мировой порядок, в котором США играют одно из важных мест.

Какая точка зрения возобладает, увидим после формирования администрации. Но дело не только в администрации - это и Сенат, и Конгресс. И боюсь, что до этого времени еще будут мешать гоголь-моголь, пока не выкристаллизуется позиция США.

На 20 января запланирована инаугурация Трампа, соответственно, до этого времени Путин, вероятно, будет пытаться играть "с позиции силы" и устраивать подобные инциденты-провокации. Что, по вашему мнению, стоит ожидать в ближайшее время, и как это может повлиять на Украину?

Путин будет пытаться максимально повысить ставки, и для нас это ничего хорошего не предвещает. Есть такой термин у американцев: "переходная администрация". То есть когда старая администрация президента в последний месяц согласовывает все шаги с командой новоизбранного президента. Это один из столпов американской государственной системы. Возможно, если бы Трамп передавал Байдену власть, все было бы иначе, но Байден будет придерживаться тех принципов, несмотря на личные отношения между президентами. Этот механизм будет работать в интересах Америки, и дестабилизировать американскую систему Путину будет очень сложно.

Трамп обещал остановить войну, и, очевидно, Путин хочет усилия президента США направить в конкретном русле сдачи Украины. Наша задача - этого не допустить. Как на поле боя, так и на дипломатическом уровне, работая не только с американцами, но и с европейскими партнерами. И это не безнадежная игра.

Насколько российские генералы способны терпеть - может ли быть какое-то противодействие, если ситуация зайдет достаточно далеко?

Российские генералы убеждены, что ситуация не зайдет слишком далеко. Для них это игра на крови, которая приносит им бонусы и доступ к путинской "кормушке" и фактически является псевдоэлитой российского общества. С одной стороны - ФСБшники и ГРУшники, а с другой стороны - армейские. Первые сейчас давят, но ситуация может измениться. У них своя "паучья банка", и их это больше волнует. Они убеждены, что не получат наказания за свои военные преступления, потому что верят в защиту Путина или в то, что сработает система. Поэтому здесь ожидать послабления не стоит.

В целом, российские генералы являются наиболее жестокой частью российского общества. Их учили по жуковским учебникам выполнению приказов любой ценой, несмотря на материальные, человеческие потери как со своей стороны, так и со стороны противника. Главное для них - "орден Победы", а лучше три и желательно с бриллиантами.

Кто такой Павел Лакийчук? Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО". Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ". Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

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