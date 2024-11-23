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В Курске мощная "бавовна": россияне истерично жалуются на ракетную атаку

Руслана Заклинская
23 ноября 2024, 22:48обновлено 23 ноября, 23:25
3947
В Курской области России работает ПВО, местные сообщают о "прилете".
В Курске мощная 'бавовна': россияне истерично жалуются на ракетную атаку
"Бавовна" посетила Курскую область / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Вечером субботы, 23 ноября, в Курской области России прогремели мощные взрывы. В регионе объявили воздушную тревогу в связи с атакой неизвестных БПЛА и ракет. Об этом сообщили росСМИ и губернатор Курской области Алексей Смирнов.

Воздушную тревогу на Курщине объявили в 21:15. Губернатор региона заявил о ракетной опасности и призвал местных срочно спрятаться. Через несколько минут Смирнов сообщил, что на Курщине работает российское "ПеВеО".

В то же время в российских пабликах разгорелось активное обсуждение ситуации. Местные жаловались на мощные взрывы и сообщали о "прилете".

видео дня

Около 21:55 российский губернатор сообщил об угрозе атаки БпЛА в регионе.

Россияне истерично заявляли о якобы запуске по Курщине ракет ATACMS. По данным Z-каналов, по региону ударили около пяти дальнобойных ракет.

  • Вибухи на Курщині - реакція росіян
    Вибухи на Курщині - реакція росіян Фото: скріншот
  • Вибухи на Курщині - реакція росіян
    Вибухи на Курщині - реакція росіян Фото: скріншот
  • Вибухи на Курщині - реакція росіян
    Вибухи на Курщині - реакція росіян Фото: скріншот
  • Вибухи на Курщині - реакція росіян
    Вибухи на Курщині - реакція росіян Фото: скріншот
  • Вибухи на Курщині - реакція росіян
    Вибухи на Курщині - реакція росіян Фото: скріншот

Пропагандисты утверждают, что якобы три ракеты удалось сбить. Это свидетельствует о минимум двух попаданиях.

"На Курщине громко, пишут вражеские военкоры", - прокомментировал беспокойство в РФ руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

Смотрите видео, где видно мощные взрывы в Курской области РФ:

В Курске мощная 'бавовна': россияне истерично жалуются на ракетную атаку
Взрыв в Курской области / Фото: скриншот

Удар ВСУ по Курской области - что известно

Напомним, 20 ноября Силы обороны Украины впервые использовали британские крылатые ракеты Storm Shadow для удара по военным целям на территории России.

ВСУ выпустили 10 крылатых ракет Storm Shadow по объекту в Курской области России. Попали по усадьбе в Марьино Рыльского района, где находился командный пункт, управлявший 50-тысячным контингентом российских и северокорейских войск.

В Сети появились первые кадры с воздуха, на которых видны масштабные разрушения на месте удара, что подтверждает эффективность операции.

Как сообщал Главред, в результате атаки Storm Shadow по Марьино Курской области могли быть убиты генерал-лейтенант РФ Валерий Солодчук и 18 вражеских военных, среди которых также офицеры из КНДР. Также трое северокорейских военных были ранены.

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