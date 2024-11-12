Путин приказал вернуть Курскую область до 20 января: СМИ назвали важную причину

Сейчас РФ вернула себе примерно половину территории, которую ВСУ захватили в ходе операции.

https://glavred.info/world/putin-prikazal-vernut-kurskuyu-oblast-do-20-yanvarya-smi-nazvali-vazhnuyu-prichinu-10613447.html Ссылка скопирована

Бои в Курской области / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скриншот из видео

Ключевые тезисы из сообщения:

Путин хочет вернуть Курщину до 20 января

РФ может усилить атаки дронами-камикадзе на украинские позиции

Выбивание ВСУ с Курщины может предоставить РФ больше полномочий на переговорах

Российский диктатор Владимир Путин приказал вернуть Курскую область до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа - 20 января. Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что Путин в попытке отбить Курскую область у ВСУ направил 50 тысяч российских и северокорейских солдат. Союзники по НАТО считают, что российский диктатор надеется вернуть территории до инаугурации Трампа.

видео дня

Согласно оценке британской военной разведки, Россия в ближайшие дни, вероятно, усилит атаки дронами-камикадзе на украинские позиции, используя новые пусковые площади вблизи границы.

Около 12 тысяч северокорейских призывников, вероятно, также будут задействованы в боевых действиях в Курской области в соответствии с пактом о взаимной военной помощи между РФ и КНДР.

По словам украинских аналитиков, Кремль также может использовать свою самую масштабную контратаку в Курской области, чтобы набрать обороты и продвинуться в Сумскую область.

Сейчас РФ вернула себе примерно половину территории, которую ВСУ захватили в ходе операции, начатой в августе.

Однако, западные дипломаты обеспокоены тем, что Путин попытается быстро захватить территорию до инаугурации Трампа, чтобы таким образом предоставить России больше полномочий на любых мирных переговорах.

"После начала контрнаступления в Курской области, РФ усилила атаки на линии фронта. В частности, в октябре российские войска заняли больше территории Украины, чем за любой месяц с середины 2022 года", - добавили в издании.

Операция ВСУ в Курской области - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в Курской области против ВСУ воюет почти 50 тысяч военных РФ. Их тактика - постоянные штурмы украинских позиций мелкими группами. Интервал между атаками - 10 - 15 минут.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что РФ сосредоточила в Курской области значительное количество сил из элитных российских ударных частей. Враг пытается вытеснить ВСУ и продвинуться вглубь территории, которую контролирует Украина.

В американском Институте изучения войны заявили, что украинские военные продвинулись к краю главного "украинского плацдарма" в Курской области - к бурелому в северной части населенного пункта Новоивановка.

Читайте также:

Что известно о The Telegraph? The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред