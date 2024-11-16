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ВСУ продвинулись в Курской области и на Донбассе: в ISW назвали направления

Алексей Тесля
16 ноября 2024, 08:49
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Бои проходят вокруг главного "украинского плацдарма" в Курской области.
ВСУ продвинулись в Курской области и на Донбассе: в ISW назвали направления
ВСУ продвинулись на двух направлениях / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, Вікіпедія

Главное:

  • ВСУ продвинулись в районе Коренево
  • Украинские войска продвинулись у Курахово

Украинская армия недавно продвинулась юго-восточнее Коренево в Курской области, о чем свидетельствуют геолокационные кадры от 15 ноября.

Как говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), ВСУ незначительно продвинулись в пределах восточной части Новоивановки.

видео дня

По данным военных пропагандистов РФ, армия страны-агрессора продвинулась в лесах возле Малой Локни (к северу от Суджи), Мартыновки (к северо-востоку от Суджи) и Ольговки (восточнее Коренево), при этом что непогода замедляет украинские и российские операции.

Утверждается, что 14 и 15 ноября войска РФ продолжали атаковать главный "украинский плацдарм" в Курской области, в том числе вблизи Дарьино.

Screenshot
/ understandingwar.org

Кроме того, украинские войска недавно продвинулись юго-восточнее Курахово, а войска РФ - северо-восточнее этого города.

Геолокационные кадры, опубликованные 14 ноября, показывают, что ВСУ продвинулись к западу от Победы в тыл российским оккупантам, которые сейчас пытаются продвинуться вблизи Дальнего (южнее Курахово).

Screenshot
/ understandingwar.org

Вместе с тем отмечается, что фиксируется продвижение российских оккупантов возле Купянска, Торецка, Покровска и Угледара.

Операция в Курской области - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что ВСУ контратакуют в Курской области возле важных населенных пунктов. Тяжелые бои шли к западу от основного "украинского плацдарма" в Глушковском районе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина отказалась от захвата Курской АЭС. Силы обороны могли бы решить вопрос Курской атомной электростанции, но не стали этого делать, сказал Владимир Зеленский.

Как сообщал Главред, начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов заявил, что первые корейские военные появятся в Курской области 23 октября. Пока неизвестно, сколько именно северокорейских солдат там появится. Ожидается, что в целом в РФ появится 12 тысяч солдат, включая элитные подразделения спецопераций.

Больше новостей:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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