ВСУ контратакуют в Курской области возле важных населенных пунктов - ISW

Тяжелые бои шли к западу от основного "украинского плацдарма" в Глушковском районе.

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ВСУ наступают в Курской области / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, росСМИ

Аналитики американского Института изучения войны сообщили, что вероятно, украинские Вооруженные силы проводят контратакующие действия в Курской области РФ возле ряда населенных пунктов.

В отчете ISW говорится, что в течение суток 28 октября продолжались бои на главном "украинском плацдарме" в Курской области. Впрочем, подтвержденных изменений на линии фронта пока не было.

В свою очередь, один российский источник утверждал, что войска РФ якобы продвинулись к Новоивановке. Но американские аналитики этого не подтверждают. Также в Минобороны России информировали, что ВСУ осуществили контратаку вблизи Кремневого, Нижнего Клина, Новоивановки, Александрии, Любимовки, Дарьино, Русской Конопельки и возле Плехова.

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"28 октября бои продолжались к западу от основного "украинского плацдарма" в Глушковском районе, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Украинские источники сообщили, что ВСУ провели механизированный штурм с использованием не менее трех единиц бронетехники к востоку от Нового Пути", - говорится в отчете аналитиков.

Так называемый российский "блогер" утверждал, что ВСУ якобы неудачно атаковали вблизи Нового Пути, а другой "военкор" рассказывал, что россияне не полностью вытеснили украинские силы из этого населенного пункта.

Аналитики ISW отмечают, что губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что войска РФ, ФСБ и Росгвардия якобы отбили атаку "группы лиц", которые пытались пересечь российско-украинскую границу вблизи Манева Климовского района Брянской области.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Ситуация на фронте - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, ВСУ имеют успех и продвижение в Курской области. По информации российских военных блогеров, украинская армия попыталась пересечь международную границу в районе Вольфино. Кроме этого, украинские силы развернули дополнительные резервы.

Стало известно, что КНДР "передала" России до 12 тысяч солдат, первые подразделения уже под Курском. Подготовка солдат КНДР происходит на 5 полигонах на Востоке России. На слаживание подразделений страна-агрессор выделяет всего 2 недели.

Начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов заявил, что первые корейские военные появятся в Курской области 23 октября. Пока неизвестно, сколько именно северокорейских солдат там появится. Ожидается, что в целом в РФ появится 12 тысяч солдат, включая элитные подразделения спецопераций.

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