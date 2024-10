ВСУ контратакуют в Курской области возле важных населенных пунктов - ISW

Аналитики американского Института изучения войны сообщили, что вероятно, украинские Вооруженные силы проводят контратакующие действия в Курской области РФ возле ряда населенных пунктов.

В отчете ISW говорится, что в течение суток 28 октября продолжались бои на главном "украинском плацдарме" в Курской области. Впрочем, подтвержденных изменений на линии фронта пока не было.

В свою очередь, один российский источник утверждал, что войска РФ якобы продвинулись к Новоивановке. Но американские аналитики этого не подтверждают. Также в Минобороны России информировали, что ВСУ осуществили контратаку вблизи Кремневого, Нижнего Клина, Новоивановки, Александрии, Любимовки, Дарьино, Русской Конопельки и возле Плехова.

Так называемый российский "блогер" утверждал, что ВСУ якобы неудачно атаковали вблизи Нового Пути, а другой "военкор" рассказывал, что россияне не полностью вытеснили украинские силы из этого населенного пункта.

Аналитики ISW отмечают, что губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что войска РФ, ФСБ и Росгвардия якобы отбили атаку "группы лиц", которые пытались пересечь российско-украинскую границу вблизи Манева Климовского района Брянской области.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.