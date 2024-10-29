ВСУ могут оставить Курскую область: эксперт оценил опасность для Украины

Эксперт предупреждает, что оккупанты могут попытаться продвигаться в сторону города Сумы.

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Оккупанты могут продвигаться дальше на территорию Украины / Коллаж: Главред, фото 4 отдельная танковая бригада, скриншот из видео

Главные тезисы:

ВСУ могут выйти из Курской области до конца года

Украина несет серьезные потери в Курской области

Армия Российской Федерации продолжает наступательные действия на фронте. В частности, оккупанты пытаются продвигаться в Курской области. Об этом сообщил военный эксперт Иван Ступак в эфире Радио Свобода.

Ступак отметил, вероятно, украинские военные будут вынуждены покинуть Курскую область.

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"Мое внутреннее ожидание, что возможно до конца этого года нас заставят выйти из Курской области. Но, возможно, это будет сопровождаться нашими потерями. Мы и так несем серьезные потери среди личного состава, техники, амуниции, боеприпасов, плюс время. Время на планирование всеми этими операциями", - сказал он.

Военный эксперт подчеркнул, что ключевой угрозой является возможное продвижение оккупантов на территорию Украины.

Он подчеркнул, большая опасность исходит из Курской области: во-первых, остановятся ли россияне на этой линии, если их удастся вытеснить; во-вторых, насколько сильно враг будет пытаться прорваться в сторону города Сумы.

Кто такой Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Курская операция - последние новости

Напомним, военный эксперт Денис Попович сообщал, что Курская операция ВСУ продолжается и успешно выполняет свои ключевые задачи. По его словам, Курская операция прежде всего заставила оккупантов перебросить свои силы с Донбасса, что, в свою очередь, ослабило их наступление на востоке. Во-вторых, боевые действия в Курской области позволяют украинским силам пополнять обменный фонд российскими военнопленными.

Недавно, украинские войска продвинулись на юго-восток от Коренево в Курской области и закрепились возле населенных пунктов Дарьино и Николаево-Дарино, сообщил Институт изучения войны (ISW). Геолокационные данные подтверждают продвижение ВСУ вдоль реки Снагость.

Как ранее писал Главред, разведчики 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады успешно уничтожили штурмовую группу 155-й бригады морской пехоты РФ. Оккупанты занимались минированием дорог в Курской области. Благодаря слаженным действиям украинских защитников противник понес значительные потери.

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