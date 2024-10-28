'Данные разведки такие есть': в ВСУ ответили, брали ли солдат КНДР в плен

Вкратце:
- Солдаты КНДР уже могли быть направлены в Курскую область
- ВСУ еще не имели боевого контакта с военными из КНДР
Военные из Северной Кореи уже, вероятно, прибыли в Курскую область России, однако, украинские военные еще не встречались с ними на поле боя. Об этом в эфире "Суспільного" сообщил представитель оперативно-тактической группировки "Северск" Вадим Мысник.
Журналисты спросили у Мысника, зафиксировали ли Вооруженные Силы Украины присутствие северокорейских военных в зоне ответственности ОТГ "Северск".
Кроме того, его спросили, есть ли признаки того, что российское командование пытается передислоцировать солдат из Северной Кореи ближе к Курской области.
"Данные разведки такие есть. Но пока по боевому контакту или пленным у нас нет, пока на данный момент нет данных по военнослужащим КНДР", - ответил Мысник.
Армия КНДР - что о ней известно
Корейская народная армия - вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики.
В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года - стратегические ракетные войска, а также с 2017 года - специальные тактические войска, пишет Википедия.
Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1,2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годные к военной службе 10 миллионов человек.
Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами.
Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.
Вовлеченность КНДР в войну РФ против Украины - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что военные из Северной Кореи участвуют в войне против Украины на стороне России. Подразделения из КНДР развернуты в Курской области.
Хотя сейчас эти войска неопытные, со временем они будут набирать опыт, они учатся у российских оккупантов, и через 3-6 месяцев могут стать серьезной угрозой для Украины. Это также понимает Южная Корея и НАТО, поскольку в будущем северокорейские военные могут стать усилением для России в возможных конфликтах в Балтийском регионе. Об этом заявил Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО.
Эксперт Владислав Селезнев подчеркнул, что Россия больше всего заинтересована в привлечении северокорейских инженерно-технических войск, которые считаются одними из лучших в мире.
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