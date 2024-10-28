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Впервые за месяцы: войска РФ смогли продвинуться в Часовом Яру - разведка

Юрий Берендий
28 октября 2024, 16:13
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Российские оккупанты смогли продвинуться на запад от канала в восточной части Часового Яра в Донецкой области, говорится в отчете британской разведки.
Впервые за месяцы: войска РФ смогли продвинуться в Часовом Яру - разведка
Разведка Британии сообщила о продвижении войск РФ в Часовом Яру / Коллаж Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, 108 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ Анатолий Шкинев

Вкратце:

  • Войска РФ, вероятно, смогли пересечь канал вблизи Часового Яра
  • Российским войскам пока не удается закрепиться на этих участках

Российские войска, вероятно, пересекли канал в южной части Часового Яра в Донецкой области чего не могли сделать с июля 2024 года и приблизились к окраинам города. Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании в X (ранее - Twitter).

Отмечается, что российские войска в центральной части района они, вероятно, достигли незначительного продвижения к западу от канала в восточной части города.

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Однако, по информации британской разведки, в центральных и северных районах канала продолжаются интенсивные бои, и российским войскам не удалось закрепиться на этих участках.

"С середины июля 2024 года и до недавнего времени российские войска не могли пересечь канал из-за масштабных оборонительных мероприятий, принятых Вооруженными силами Украины", - отмечают в Минобороны Великобритании.

Часов Яр Инфографика
Что известно о Часов Яре / Инфографика: Главред

Министерство обороны Великобритании

Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия.

Минобороны Великобритании часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.

Бои за Часов Яр - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, в 24-й отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила опровергли заявления о вклинивании российских сил в оборону украинских войск вблизи Часового Яра. Об этом сообщил представитель бригады Андрей Полухин.

Аналитик BILD Юлиан Рёпке сообщил, что российские войска якобы прорвали оборону Часового Яра и планируют продвигаться к городу с юга. По его словам, после нескольких месяцев безуспешных попыток перейти канал Северский Донец - Донбасс, чеченские подразделения, как утверждается, форсировали его и продвинулись на 2,5 км на запад вдоль южной окраины города.

В то же время, в материале The Wall Street Journal отмечается, что российские войска осуществили значительное продвижение в направлении Часового Яра через канал Северский Донец в двух местах, приблизившись к захвату города. ВСУ должны остановить оккупантов, чтобы не позволить им закрепиться в буферной зоне и предотвратить дальнейшее наступление.

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