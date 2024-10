ВСУ вернули позиции возле двух стратегически важных городов: ситуация изменилась - ISW

Что сообщили аналитики ISW:

Несмотря на давление армии страны-агрессора России, ВСУ удалось восстановить позиции сразу на двух направлениях фронта - Торецком и Бахмутском. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры подтверждают, что украинские военные начали действовать к юго-востоку от Часового Яра и шахты Блок 9. Ранее там наблюдалась активность только вражеского войска, что свидетельствует о том, что ВСУ удалось восстановить утраченные позиции в этом районе.

Украинские силы также заметили вдоль улицы Тоболенко, что на юге Торецка. Ранее там наступали оккупационные силы, однако сейчас, согласно геолокационным кадрам, ВСУ восстановили свое присутствие.

В то же время не прекращают своего наступления вражеские войска и иногда идут вперед. В частности, аналитики сообщили о продвижении оккупантов на юго-запад от Верхнекаменки, что к востоку от Северска.

Также продвижение врага зафиксировано на юго-восток от Покровска. Там, по данным ISW, действуют добровольческие формирования РФ, сформированные из дезертиров из рядов ВСУ.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.