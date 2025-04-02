РФ пытается прорваться на важном направлении: в ВСУ предупредили об опасности

Россияне хотят создать буферную зону в Харьковской области.

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Россияне активизировались на Харьковском направлении / Коллаж: Главред, фото фото фото: Минобороны РФ, deepstate

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Ситуация на Харьковском направлении остается стабильно сложной

Россияне не оставляют попыток вытеснить ВСУ за пределы Волчанска

Напряженная ситуация остается также в районе населенного пункта Двуречная

Российские оккупанты пытаются проводить наступательные действия на севере Харьковской области. Противник хочет создать так называемую буферную зону, поэтому не оставляет попыток вытеснить ВСУ за пределы Волчанска. Об этом рассказал представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин в эфире телеканала КИЕВ 24.

Он отметил, что ситуация на Харьковском направлении остается стабильно сложной, без каких-либо значительных изменений в последнее время.

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"У нас есть две главные точки напряжения - это город Волчанск и ближайшие населенные пункты. Россияне не прекращают попыток вытеснить наши подразделения за пределы города. В общем, их главная цель - это создание буферной зоны, по крайней мере так они заявляют", - рассказал Шамшин.

Спикер добавляет, что во время атак враг применяет артиллерию, но прежде всего дроны. Поэтому мирные жители, оставшиеся в Волчанске, сталкиваются с постоянной опасностью из-за многочисленных вражеских дронов.

Кроме Волчанска, напряженная ситуация наблюдается в районе населенного пункта Двуречная. Там российские оккупанты переправляют свою пехоту на правый берег реки Оскол, чтобы создать угрозу для Купянска с севера.

В то же время украинские защитники уничтожают вражеские группы и не дают оккупантам продвигаться дальше.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, командир 1-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады Владимир Фокин заявил, что российские оккупанты готовятся к новому наступлению, предварительно, захватнические действия врага запланированы на апрель. По его словам, сейчас резервы армии РФ проходят подготовку на полигонах. Тем временем бойцы Третьей штурмовой бригады делают все возможное для того, чтобы хорошо подготовиться к "большему наступлению со стороны россиян".

Недавно Главред со ссылкой на Институт изучения войны писал, что армия РФ расширяет плацдарм к северо-востоку от Лимана в Донецкой области. Враг стремится создать условия для захвата Боровой и Лимана, пытаясь вытеснить украинские силы с левых берегов реки Жеребец. По данным ISW, на отдельных участках фронта соотношение сил достигает 10:1 в пользу РФ.

Кроме того, в DeepState сообщили, что российские захватчики за март 2025 года оккупировали 133 кв км украинской территории. Данные свидетельствуют, что результативность российских оккупантов на фронте продолжает падать. По сравнению с ноябрем месячные потери территории упали почти в 6 раз.

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Что такое ОТГ "Харьков"? Оперативная-тактическая группировка "Харьков" (ОТГ "Харьков") - объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Входит в состав оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Создана во время российского вторжения в Украину в 2022 году. Части группировки участвовали в Харьковском контрнаступлении, пишет Википедия.

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