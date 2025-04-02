РФ готовит масштабное наступление: в ВСУ назвали месяц, когда ждать удара на фронте

Сейчас резервы армии РФ проходят обучение на полигонах.

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Россия готовит новое наступление / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Минобороны РФ

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Россия готовится к новому наступлению

Рывок армии РФ на фронте стоит ожидать в апреле-мае

Российские оккупанты готовятся к новому наступлению, предварительно, захватнические действия врага запланированы на апрель. Об этом сообщил командир 1-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады Владимир Фокин в эфире Новости.Live.

По его словам, сейчас резервы армии РФ проходят подготовку на полигонах.

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"Российская Федерация предварительно на апрель месяц готовит наступление. Есть подразделения, которые находятся сейчас в тыловых районах. На нашем направлении это ориентировочно - 2-3 дивизии. У них есть резервы, они нормально укомплектованы личным составом и уже более месяца находятся на полигонах и проходят подготовку к своим будущим действиям", - рассказал Фокин.

Он добавил, что бойцы Третьей штурмовой бригады делают все возможное для того, чтобы хорошо подготовиться к "большему наступлению со стороны россиян".

"Мы улучшаем инженерное обустройство наших позиций, готовим промежуточные позиции. Соответственно продолжаем подготовку личного состава, на сколько это возможно, и других расчетов наших сил и средств", - добавил командир 1-го штурмового батальона.

Между тем руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко подтвердил информацию о том, что россияне готовятся к наступательным действиям. По его данным, очередной российский рывок на фронте можно ожидать в мае.

Россияне готовятся к новому наступлению весной - смотрите видео:

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Как писал Главред со ссылкой на Институт изучения войны, армия страны-агрессора РФ расширяет плацдарм к северо-востоку от Лимана в Донецкой области, однако отсутствие механизированных атак свидетельствует о проблемах оккупантов с техникой. Враг стремится создать условия для захвата Боровой и Лимана, пытаясь вытеснить украинские силы с левых берегов реки Жеребец. По данным ISW, на отдельных участках фронта соотношение сил достигает 10:1 в пользу РФ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия готовится к проведению нового наступления уже в ближайшие два месяца. Кремль планирует сосредоточить усилия на северном направлении, в частности в Сумской и Харьковской областях.

Недавно военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал, что российские оккупанты готовятся к наступательным действиям на фронте. В частности, противник планирует штурмовать Сумскую и Харьковскую области. Основная цель врага - растянуть боевые действия "на два фронта".

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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