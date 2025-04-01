РФ может готовить массированную атаку на Украину: Ступак предупредил об опасности

Первая за долгое время ночь без атак дронов не свидетельствует о готовности России к перемирию.

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Ночное затишье вряд ли указывает на готовность РФ прекратить огонь с неба / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что сказал Ступак:

Отсутствие атак дронами не является выполнением РФ договоренностей о прекращении огня

Россияне, скорее всего, накапливают дроны

Возобновление массированных атак станет серьезным вызовом для украинской ПВО

В ночь на 1 апреля страна-агрессор Россия впервые за долгое время не атаковала Украину дронами типа "Шахед". Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 каналу, почему враг затих.

Перерыв в дроновых атаках вряд ли свидетельствует о выполнении РФ договоренностей о прекращении огня в небе, ведь Кремль не заключал никаких соглашений с подписями или печатями.

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Shahed-136 / Инфографика: Главред

Скорее всего, враг просто накапливает дроны для возобновления массированных атак, чтобы украинская система ПВО получила серьезную нагрузку. Сейчас враг запускает примерно по 130 единиц за ночь, поэтому если РФ перейдет к массированным обстрелам, для Украины это станет проблемой.

"Предполагаю, что Россия накапливает БпЛА для более массированного удара по Украине. Например, когда ночью летит одновременно 500 дронов", - сказал Ступак.

Обстрелы Украины - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 1 апреля впервые в 2025 году РФ не наносила удары по Украине ударными дронами. Ранее страна-агрессор применяла тактику массированных ударов БПЛА по жилым кварталам мирных городов Украины.

Ранее авиаэксперт Богдан Долинце заявил, что российские оккупанты значительно увеличили производство ударных дронов. Противник имеет амбициозную цель - запускать одновременно по территории Украины около 500 "Шахедов".

Накануне бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев также предупредил, что страна-агрессор РФ вместо ракетных ударов делает ставку на массированные атаки БПЛА по Украине.

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Кто такой Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

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