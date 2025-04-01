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"Ужасающие последствия ковровых бомбардировок": эксперт о новой тактике атак РФ

Алексей Тесля
1 апреля 2025, 09:29
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Владислав Селезнев предупредил об опасности массированных атак ударных дронов РФ по Украине.
Дрон, ракета, ВСУ
РФ массированно бьет по Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Силы обороны Юга

Важно:

  • РФ применяет массированные атаки ударных дронов по Украине
  • Враг может нанести ракетный удар по Украине

Страна-агрессор РФ вместо ракетных ударов делает ставку на массированные атаки БПЛА по Украине, заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Что касается крылатых ракет, выпускаемых из самолетов, то 96 единиц, которые были накоплены на аэродроме Энгельс-2, мы уничтожили", - цитирует его ТСН.

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Эксперт пояснил, что врагу нужно время, чтобы привести в боевую готовность следующие партии таких ракет, доставить их на аэродромы базирования.

"Поэтому, думаю, надо смотреть на это сквозь такую призму: если у россиян есть верифицированная развединформация, ради которой следует применить ракеты, то будут намерения воплощать в жизнь. Если не будут иметь, будут держать паузу", — предупредил он.

В то же время собеседник обратил внимание на опасность массированных атак ударных дронов РФ по Украине.

"В последнее время за счет массированных дроновых атак российская армия создает столько хлопот, что это напоминает ковровую бомбардировку без риска для российских пилотов. Последствия ужасающие", - сказал он.

Бывший спикер Генштаба ВСУ добавил, что на днях украинским защитникам не удалось сбить более 20 российских ударных дронов.

инфографика шахед, шахед, шахеды
/ Инфографика: Главред

"Это говорит о том, что враг изменяет тактику, использует атаку роями дронов. Боевая часть дронов увеличена с 60 до 90 кг, если на один объект одномоментно прилетает 5-6 и более дронов, то эквивалент будет равен мощности крылатой ракеты или баллистической", - резюмировал Селезнев.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ атаковала дронами объекты инфраструктуры. В результате российской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Кировоградщина и Черкасская область.

Напомним, ранее российская оккупационная армия атаковала Украину дронами-камикадзе Шахед. В ряде областей есть "прилеты", вспыхнули пожары. Кроме того, пострадали люди.

Как писал Главред, в МВД Украины сообщили, что в результате атаки был полностью разрушен частный жилой дом. Там нашли тело мужчины и девочки. Погибшими оказались 41-летний мужчина и его 14-летняя дочь.

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Кто такой Владислав Селезнев

Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

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