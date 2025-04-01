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ВСУ смогли отбить позиции на ключевом для Путина направлении - детали

Мария Николишин
1 апреля 2025, 15:57
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Для Путина Покровское направление является важным, и он стремится достичь там определенных результатов.
ВСУ смогли отбить позиции на ключевом для Путина направлении - детали
Продвижение ВСУ на Покровском направлении / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Кратко:

  • ВСУ отбили некоторые позиции на Покровском направлении
  • Продвижение врага на этом направлении почти отсутствует
  • Ежедневно там погибает от 300 до 400 оккупантов

На Покровском направлении есть участки, где ВСУ смогли отбить позиции. Об этом заявил офицер ВСУ, подполковник Сергей Цехоцкий в эфире Еспресо.

По его словам, продвижение врага почти отсутствует, хотя оккупанты пытаются осуществлять отдельные попытки.

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"Есть участки, где Силы обороны смогли отбить позиции. Проводя контратаки, как только появляется возможность, пытаемся отбить более выгодные позиции. Это происходит активно и эффективно", - подчеркнул он.

Офицер ВСУ также добавил, что на Покровском направлении враг истощается из-за использования всех доступных сил и средств.

"Вчера враги попытались применить для штурма бронетехнику - танки, БМП, но все эти попытки были успешно отбиты. Ежедневно на этом направлении погибает от 300 до 400 оккупантов, а иногда и больше. Это направление, которое для Путина является ключевым, и он стремится достичь в нем определенных результатов, чтобы потом держать позиции. Однако сейчас ему это не удается, и мы делаем все, чтобы этого не произошло", - подытожил Цехоцкий.

ВСУ смогли отбить позиции на ключевом для Путина направлении - детали
Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, аналитики DeepState заявили, что ситуация в районе Торецка остается напряженной. Благодаря переброске дополнительных сил, противник осуществляет давление на шахту города, где ситуация остается хаотичной.

Аналитики американского Института изучения войны сообщали, что Силы обороны Украины недавно продвинулись в северо-западной части Белгородской области страны-агрессора России.

Также известно, что противник снова пытается перебрасывать личный состав на западный берег реки Оскол. Силы обороны принимают меры по недопущению его продвижения и перемещения.

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Кто такой Сергей Цехоцкий?

Сергей Цехоцкий - военнослужащий 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, офицер Вооруженных Сил Украины. Регулярно в эфирах рассказывает о боях бригады в горячих точках фронта, в частности Авдеевском, Новопавловском и Покровском направлениях.

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