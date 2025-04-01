ВСУ смогли отбить позиции на ключевом для Путина направлении - детали

Для Путина Покровское направление является важным, и он стремится достичь там определенных результатов.

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Продвижение ВСУ на Покровском направлении / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Кратко:

ВСУ отбили некоторые позиции на Покровском направлении

Продвижение врага на этом направлении почти отсутствует

Ежедневно там погибает от 300 до 400 оккупантов

На Покровском направлении есть участки, где ВСУ смогли отбить позиции. Об этом заявил офицер ВСУ, подполковник Сергей Цехоцкий в эфире Еспресо.

По его словам, продвижение врага почти отсутствует, хотя оккупанты пытаются осуществлять отдельные попытки.

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"Есть участки, где Силы обороны смогли отбить позиции. Проводя контратаки, как только появляется возможность, пытаемся отбить более выгодные позиции. Это происходит активно и эффективно", - подчеркнул он.

Офицер ВСУ также добавил, что на Покровском направлении враг истощается из-за использования всех доступных сил и средств.

"Вчера враги попытались применить для штурма бронетехнику - танки, БМП, но все эти попытки были успешно отбиты. Ежедневно на этом направлении погибает от 300 до 400 оккупантов, а иногда и больше. Это направление, которое для Путина является ключевым, и он стремится достичь в нем определенных результатов, чтобы потом держать позиции. Однако сейчас ему это не удается, и мы делаем все, чтобы этого не произошло", - подытожил Цехоцкий.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, аналитики DeepState заявили, что ситуация в районе Торецка остается напряженной. Благодаря переброске дополнительных сил, противник осуществляет давление на шахту города, где ситуация остается хаотичной.

Аналитики американского Института изучения войны сообщали, что Силы обороны Украины недавно продвинулись в северо-западной части Белгородской области страны-агрессора России.

Также известно, что противник снова пытается перебрасывать личный состав на западный берег реки Оскол. Силы обороны принимают меры по недопущению его продвижения и перемещения.

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Кто такой Сергей Цехоцкий? Сергей Цехоцкий - военнослужащий 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, офицер Вооруженных Сил Украины. Регулярно в эфирах рассказывает о боях бригады в горячих точках фронта, в частности Авдеевском, Новопавловском и Покровском направлениях.

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