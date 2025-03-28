Враг пытается прорваться к трассе на Покровск: ВСУ сообщили об опасности

Вражеские войска изменили вектор штурмов и пытаются продвинуться на восток от города.

https://glavred.info/front/vrag-pytaetsya-prorvatsya-k-trasse-na-pokrovsk-vsu-soobshchili-ob-opasnosti-10651346.html Ссылка скопирована

Оккупанты давят на украинскую группировку на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото ОК "Запад", Минобороны РФ

Что сказал Трегубов:

Армия РФ пытается восстановить интенсивность боевых действий

Враг движется к важной трассе, чтобы перерезать ее

Возле Покровска оккупанты успеха не имеют

Армия страны-агрессора России пытается вернуться к той интенсивности боевых действий на Покровском направлении, которая там была в январе 2025 года. Об этом в эфире Общественного заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск Хортица Виктор Трегубов.

По его словам, приоритетной задачей для врага сейчас является перерезание трассы, соединяющей Покровск и Константиновку, поэтому оккупанты пытаются продвигаться в этом направлении.

видео дня

"Покровский остается самым интенсивным направлением из всех. Это возобновление попытки россиян атаковать Покровск с той же интенсивностью, с которой они делали это раньше. Они очень активно наступали там в январе и феврале этого года, а в марте у них была пауза, потому что они понесли большие потери на этом направлении. Они пытаются сейчас немного изменить акценты, ключевые направления своих наступлений именно под Покровском. Пытаются выйти на трассу, соединяющую Покровск с Константиновкой - ранее основные усилия были направлены на попытки обойти город с запада", - отметил военнослужащий.

При этом сам город хорошо защищен и украинские военные его обороняют от противника, который ищет пути прорыва.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские оккупанты активизировались на Покровском направлении. Интенсивность боев возобновилась, однако техники и личного состава у противника стало меньше.

Накануне военнослужащий Вооруженных сил Украины, журналист, политолог Кирилл Сазонов рассказал, что украинские военные вытеснили силы страны-агрессора России с позиций на Покровском направлении. ВСУ удалось перебить логистику РФ и продвинуться вперед в нескольких местах. Одна из таких точек находится в районе населенного пункта Котлино, где оккупанты пытались перерезать важную для украинской группировки дорогу на Покровск.

Ранее начальник пресс-службы бригады "Червона калина" Нацгвардии Украины Николай Коваль рассказал, что враг активизировался. Он начал чаще штурмовать, как в начале активной фазы на Покровском направлении - снова группа за группой.

Другие новости:

Что известно об ОСУВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред