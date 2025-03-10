ВСУ сорвали наступление РФ с бронетехникой: ситуация возле Покровска изменилась

Оккупационные войска РФ пытались прорваться в боевые порядки украинской группировки, однако потерпели неудачу.

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Оккупанты не могут достичь желаемой цели на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: 21 ОМБр, скрин с DeepState

Что сообщили военные:

Враг продолжает наступательные действия на Покровском направлении

В направлении Котляровки оккупанты применили во время штурма бронетехнику

ВСУ уничтожили колонну РФ и нанесли врагу потери

Армия страны-агрессора России ведет наступательные действия на Покровском направлении в районе населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Новоалександровка, Надеевка, Преображенка, Андреевка, Даченское, Котлино и Улакла.

Как сообщили 10 марта в ОСУВ "Хортица", кроме этого оккупационные войска в направлении Котляровки применили для атаки украинских военных 11 единиц бронетехники.

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Покровск / Инфографика: Главред

Таким образом враг пытался реализовать задачи по выходу на административную границу Донецкой области, а также перемещения и инфильтрации в боевые порядки ВСУ.

"Вражеская колонна бронетехники обнаружена была заблаговременно, нанесено огневое поражение. Противник понес потери, поставленной цели не достиг", - говорится в сообщении.

В оперативно-стратегической группировке войск добавили, что ВСУ наносят захватчикам значительные потери в живой силе и технике.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что в конце февраля 2025 года оккупанты РФ пытались прорваться в Покровск с западного направления, однако их попытки потерпели неудачу.

Ранее также военный аналитик Алексей Гетьман рассказывал, что контратаки Сил обороны Украины ломают планы российских оккупантов по захвату Покровска.

Также недавно стало известно, что на Покровском направлении Силы обороны Украины добились значительных тактических успехов по нескольким направлениям одновременно. По словам военно-политического аналитика Дмитрия Снегирева об этом в частности свидетельствует то, что под полный контроль ВСУ взяли населенный пункт Котлино.

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Что известно об ОСУВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

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