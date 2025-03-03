Продвинулись от 600 м до 2,4 км: ВС РФ отбили позиции под Курском и Покровском

Главное:
- Оккупанты продвинулись на трех направлениях фронта
- Изменения на линии боев составляют от 600 м до 2,4 км
Российская оккупационная армия смогла продвинуться на трех направлениях боевых действий, а именно - в Курской области, на Купянском направлении и под Покровском. О деталях наступления РФ рассказали аналитики проекта DeepState в ночь на 3 марта.
Отмечается, что враг имеет успехи в четырех точках. Ориентировочные изменения на линии боев составляют от 600 м до 2,4 км.
Как сообщается в Telegram-канале DeepState, россиянам удалось отбить позиции к северу от Суджи возле населенного пункта Погребки в Курской области.
Армия РФ сумела отодвинуть позиции ВСУ на расстояние около 1,3 км. В зоне продвижения — села Орловка (Суджанского района) и Новая Сорочина.
На Покровском направлении оккупанты продвинулись возле села Песчаное, расположенного к юго-западу от Покровска. Армия РФ продвинулась на около 600 м.
На Купянском направлении ВС РФ имеют успехи возле двух населенных пунктов. Рядом с селом Загрызово, расположенным в 22 км от ключевого города Купянска, враг продвинулся на расстояние 1,7 км. Рядом с Надеждой (неподалеку от Райгородка) линия фронта сместилась на 2,4 км.
Ситуация на фронте - последние новости
Как писал Главред, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко заявил, что на Покровском направлении российские войска уже сталкиваются с серьезными проблемами. При этом даже на собственной территории, в Курской области, Россия ведет контрнаступательную кампанию крайне медленно - это длится почти семь месяцев.
Ранее в Forbes писали о том, что украинские войска контратакуют на востоке и продвинулись на Торецком направлении в Донецкой области.
ВСУ отбили у врага важное село на Покровском направлении. Расстояние от населенного пункта до Днепропетровской области - 4,6 километра.
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Ресурс DeepStateMap.Live
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.
Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.
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