ВСУ контратакуют в Торецке и окружают россиян вопреки заявлениям Трампа – Forbes

Украинцы контратаковали - и быстро продвинулись в Торецке.

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ВСУ атакуют несмотря на пессимистические заявления Дональда Трампа / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

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Украинцы контратакуют и продвигаются в Торецке

Украинские войска уже фиксируются в центре Торецка

Украинские войска контратакуют на востоке и продвинулись на Торецком направлении в Донецкой области.

Несмотря на то, что еще несколько месяцев назад россияне имели преимущество, в Торецке и вокруг него украинцы контратакуют и продвигаются в город, об оккупации которого ранее объявила РФ, говорится в материале Forbes.

видео дня

"Через две недели после того, как россияне полностью заняли руины Торецка, украинцы контратаковали - и быстро продвинулись обратно в город", - отмечается в публикации.

Уточняется, что даже военные пропагандисты РФ публикуют видео, на которых украинские войска фиксируются в центре Торецка. Поясняется, что действия ВСУ опровергают утверждение Дональда Трампа о том, что "Украина и Зеленский не в очень хорошем положении".

Также приводятся данные эстонского аналитика WarTranslated, который сообщил, что в центре Торецка продолжаются бои, "враг теряет контроль" и "есть сообщения о полном окружении российских оккупантов на нескольких участках".

"Даже подкрепленные войсками, переброшенными с Покровской оси, российские полки в Торецке и вокруг него отступают", - уточняют авторы статьи.

/ Инфографика: Главред

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Ранее сообщалось о том, что ВСУ остановили наступление врага под Константинополем. Продолжается поиск и уничтожение живой силы противника.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ отбили у врага важное село на Покровском направлении. Расстояние от населенного пункта до Днепропетровской области - 4,6 километра.

Напомним, как сообщал Главред, аналитики мониторингового канала DeepState заявили, что российская армия оккупировала поселок в Донецкой области, а также продвинулась в районе двух населенных пунктов, расположенных в Донецкой и Харьковской областях.

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