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Власти прифронтового Покровска хотят закупить цветов на 99 тыс грн - Prozorro

Виталий Кирсанов
8 февраля 2025, 19:07
497
Заказчиком товара выступает отдел культуры, туризма и охраны культурного наследия Покровского городского совета.
Покровск
Власти Покровска хотят закупить цветов на 99 тыс грн / Коллаж: Главред, фото: Суспільне, Telegram

Вы узнаете:

  • Какие именно цветы хотят закупить
  • Расстояние от Покровска до фронта всего 3 км

Власти прифронтового города Покровска (Донецкая область) планируют закупить цветы почти на 100 тысяч гривен. Об этом свидетельствует информация в системе публичных закупок Prozorro за 6 февраля 2025 года.

Отмечается, что цветы хотят закупить в количестве 1265 единиц. Среди наименований - розы, гвоздики, гипсофилы, хризантемы и зелень для украшения букетов.

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Заказчиком товара выступает отдел культуры, туризма и охраны культурного наследия Покровского городского совета.

На заявленный товар, как свидетельствует информация на Prozorro, власти планируют потратить 99 тысяч гривен.

Власти прифронтового Покровска хотят закупить цветов на 99 тыс грн - Prozorro
Скриншот с сайта prozorro

В то же время, как сообщает Главное управление Нацполиции в Донецкой области, расстояние от Покровска до фронта - всего 3 км. Город ежедневно находится под атаками авиабомб, артиллерии, РСЗО и дронов. В Покровске не осталось безопасных мест: от вражеских ударов страдают и микрорайоны, и частный сектор, и центр города. Однако сейчас в городе остается около 7 тысяч жителей, которых призывают эвакуироваться.

Покровск Инфографика
Покровск Инфографика / Инфографика: Главред

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что россияне стягивают войска для прорыва на Покровск. Аналитики сообщили, что оккупанты не оставляют попыток сделать большое наступление на Покровск. Они стягивают в город все больше подразделений, переводят военных с других направлений, в частности с Кураховского.

Военный назвал неожиданные причины, почему РФ уменьшила штурмы на Покровском направлении. Происходит уменьшение привлечения механизированных групп врагом для наступательных действий. Это происходит в связи с достаточно эффективной и успешной работой артиллерийских систем и ударных дронов ВСУ.

В ВСУ назвали главную цель РФ вблизи Покровска. Виктор Трегубов пояснил, что российские оккупанты пытаются обойти Покровск и перерезать трассы, которые ведут к городу. Цель захватчиков - оставить украинских защитников города без снабжения или хотя бы ограничить его.

Больше интересных новостей:

Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации.

До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек.

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

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