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ВСУ стабилизировали ситуацию под Покровском, но появилось новое опасное направление

Юлия Закрепа
7 февраля 2025, 16:16
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Василий Пехньо заявил, что самая главная задача армии Украины - это уничтожить российскую армию.
ВСУ стабилизировали ситуацию под Покровском, но появилось новое опасное направление
Какая ситуация под Покровском / коллаж: Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада, 18-я отдельная бригада армейской авиации

Ключевые тезисы Пехньо:

  • Враг "стирается" с огромной силой на фронте
  • Более тревожная ситуация южнее Покровска

Военный обозреватель Василий Пехньо сообщил, что на фоне огромных потерь армии РФ происходит заметное уменьшение их возможностей.

Также военный аналитик считает, что настало то время, когда россияне перешли кульминационную фазу своего наступления.

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"Можно говорить об относительно стабилизированной ситуации возле Покровска. Бойцы оттуда говорят, что самая главная задача армии - уничтожить другую армию, а освобождение или удержание территории уже является следующей задачей после уничтожения армии. Масштаб потерь россиян у Покровска является гигантским. Враг "стирается" с огромной силой. Уменьшение их возможностей заметно. Даже те продвижения под Покровском, которые состоялись, происходят или состоятся, значительно меньше, чем те, которые были еще месяц назад, когда россияне были на пике своих возможностей. Сейчас количество боевых столкновений, согласно сообщениям от Генштаба, имеет тенденцию к снижению", - отметил Пехньо в эфире телеканала "Еспресо".

Покровск Инфографика
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

"Бойцы говорят, что россияне "подстесались" за последние месяцы, и сейчас это отражается на линии боевого соприкосновения: они не так интенсивно продвигаются, в том числе и под Покровском", - пояснил Пехньо.

Военный обозреватель отметил, что более тревожная ситуация южнее Покровска, в частности в районе Курахово.

"Контроль над Андреевкой рискует перерезать логистику нашей группировки войск, которая все еще остается у Курахово. Здесь есть определенные опасения, хотя несмотря на то, что ситуация критическая, мы не видим масштабных, быстрых, резких продвижений россиян. Поэтому ситуация на грани контролируемой и критической. За последнее время продвижения нет нигде, кроме тревог, которые появились на Купянском направлении, где россияне переходят на другой берег реки Оскол", - добавил Пехньо.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что россияне стягивают войска для прорыва на Покровск. Аналитики сообщили, что оккупанты не оставляют попыток сделать большое наступление на Покровск. Они стягивают в город все больше подразделений, переводят военных с других направлений, в частности с Кураховского.

Военный назвал неожиданные причины, почему РФ уменьшила штурмы на Покровском направлении. Происходит уменьшение привлечения механизированных групп врагом для наступательных действий. Это происходит в связи с достаточно эффективной и успешной работой артиллерийских систем и ударных дронов ВСУ.

В ВСУ назвали главную цель РФ вблизи Покровска. Виктор Трегубов пояснил, что российские оккупанты пытаются обойти Покровск и перерезать трассы, которые ведут к городу. Цель захватчиков - оставить украинских защитников города без снабжения или хотя бы ограничить его.

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