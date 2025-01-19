Россияне стягивают войска для прорыва на Покровск: в ISW предупредили об угрозах

Перевод военных Россия проводит, чтобы изменить приоритеты тактических задач на Покровском направлении.

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Под Покровском очень напряженная ситуация / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

Ключевые тезисы ISW:

РФ создает выгодные пути продвижения ближе к Покровску

Россияне передислоцируют силы из Курахово для усиления другого направления

Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские оккупанты не оставляют попыток сделать большое наступление на Покровск. Они стягивают в город все больше подразделений, переводят военных с других направлений, в частности с Кураховского.

По информации ISW, южнее Покровска собралась ударная группировка россиян в составе воинов 2 и 41 общевойсковых армий. Они могут в дальнейшем активно проводить наступательные операции на юг и юго-запад от города.

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Ранее ISW писал, что российское военное командование перебросило подразделение 2 ОВА на юг и юго-запад от Покровска, а подразделение 41 ОВА - восточнее.

Вероятно, перевод военных Россия проводит, чтобы изменить приоритеты тактических задач на Покровском направлении, а также чтобы создать условия для использования более выгодных путей продвижения ближе к Покровску.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Также ближе к городу передислоцируют личный состав второго подразделения 51 ЗВА с Кураховского направления.

"Российское военное командование, возможно, уменьшает приоритетность наступательных операций на Кураховском направлении и передислоцирует силы из Курахово для усиления Покровского направления теперь, когда российские войска достигли своей цели - захвата Курахово", - отмечают аналитики.

Интересно, что названные российские подразделения недавно участвовали в боях за захват Курахово и его окрестностей, поэтому потеряли много силы. Неизвестно, восстановила ли Россия их настолько, чтобы они могли эффективно действовать на линии фронта в Покровске.

Все подразделения, вероятно, будут участвовать в продвижении на восток от Покровска и окружении города. Возможно, в будущем вражеское командование намерено перебросить дополнительные подразделения 51 ЗВА, чтобы усилить эти усилия.

"Российские войска, вероятно, будут продолжать добиваться успехов в рамках своих усиленных усилий по окружению Покровска с северо-востока и юго-запада, особенно если они смогут обнаружить и использовать тактические уязвимости в украинской обороне на флангах Покровска", - говорится в отчете ISW.

Какова ситуация под Покровском / скриншот: deepstatemap

В Институте также добавляют, что темпы такого продвижения могут быть медленными, поскольку россияне не имеют способности проводить быстрые механизированные маневры, которые необходимы для прорыва украинских оборонительных линий и окружения Покровска в ближайшее время.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что РФ уничтожила важные объекты на Покровском направлении. Известно, что российские террористы разрушили термобарическими боеприпасами ряд важных промышленных объектов на Покровском направлении. РФ наносит авиационные, артиллерийские и ракетные удары по инфраструктуре.

Стало известно, что для Путина Покровск имеет значение стратегического уровня. Николай Маломуж сообщил, что перед началом переговорного процесса Путин хочет показать, что он фактически захватил Покровск и практически стоит на грани выполнения своих тех задач агрессивных по завершению спецоперации.

Армия РФ оккупировала еще три населенных пункта вблизи Покровска. По данным аналитиков, российские войска оккупировали села Песчаное, Славянку и Ясеново, расположенные к югу от Покровска. Ситуация на фронте ухудшается.

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