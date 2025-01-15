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"Полный провал": Путин не достиг целей до 20 января - как ВСУ переиграли врага

Даяна Швец
15 января 2025, 13:54
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Враг пытается все больше и больше нарастить ресурсы, однако ВСУ контролируют ситуацию.
'Полный провал': Путин не достиг целей до 20 января - как ВСУ переиграли врага
Российским войскам не хватает сил, чтобы выполнить план Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети, 53-я ОМБр

Главное из заявлений Маломужа:

  • Путин приказал армии РФ провести все операции до 20 января на Покровском и Курском направлениях
  • ВСУ помогают укрепрайоны в разных секторах вокруг Покровска и нанесение ударов по войскам и резервам противника
  • Враг на Покровщине несет потери по 360-480 солдат в день

Российским агрессорам никак не удается эффективно продвигаться ни на Покровском, на на Курском направлении. А это как раз две важные точки, где Путин приказал достичь успеха до 20 января, когда Дональд Трамп войдет на престол. Ситуацию в эфире телеканала FREEДОМ прокомментировал генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж.

"Мы понимаем, что Путин поставил задачу по двум направлениям - это Покровский, и Курская область - именно провести все операции до 20 января, до инаугурации (президента США Дональда Трампа, - ред.). Это не получается, полный провал. Враг пытается все больше и больше нарастить ресурсы, но мы же тоже смотрим за его действиями, видим, где они заходят с флангов", - сказал он.

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По словам Маломужа, именно Покровское направление неоднократно посещал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. На одной из самых горячих точек фронта отрабатывались альтернативные форматы ведения обороны, маневровой войны и ударов с фланговых тылов, пока тактического уровня.

"Но мы уже как бы стабилизировали определенные ситуации, обстановку. Да, пока еще отходим. Например, Янтарное там сейчас под вопросом, другие населенные пункты, Шевченко вот, но в любой ситуации мы держим оборону, создали укрепрайоны, и это основной фактор. Нестандартные удары по противнику - раз, укрепрайоны в разных секторах вокруг Покровска - два, и, конечно, нанесение ударов по войскам и резервам противника, которые подходят - три. Это то, что ведет к огромным потерям, и, как мы неоднократно отмечали, львиная часть потерь - это на Покровском направлении. Бывает по 360-480 в день... И это как раз то, что сдерживает врага, и он не может эффективно продвигаться", - сказал генерал.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, к сожалению, на Покровском направлении враг уничтожил позиции ВСУ. Бои продолжаются в Лисовке, Шевченко и Нововасильевке.

В свою очередь глава Купянской МВА раскрыл критическую правду о городе. Враг находится уже в 2 км, уничтожая инфраструктуру коварными и циничными ударами.

Кроме этого, ВСУ перешли к новой тактике массированных ударов по целям врага. Для эффективных попаданий защитники приготовили дальнобойные беспилотные летательные аппараты, беспилотники баллистического типа, ракеты, ATACMS, Storm Shadow и SCALP EG.

Больше важных новостей о войне в Украине:

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

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