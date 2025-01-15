'Полный провал': Путин не достиг целей до 20 января - как ВСУ переиграли врага

Враг пытается все больше и больше нарастить ресурсы, однако ВСУ контролируют ситуацию.

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Российским войскам не хватает сил, чтобы выполнить план Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети, 53-я ОМБр

Главное из заявлений Маломужа:

Путин приказал армии РФ провести все операции до 20 января на Покровском и Курском направлениях

ВСУ помогают укрепрайоны в разных секторах вокруг Покровска и нанесение ударов по войскам и резервам противника

Враг на Покровщине несет потери по 360-480 солдат в день

Российским агрессорам никак не удается эффективно продвигаться ни на Покровском, на на Курском направлении. А это как раз две важные точки, где Путин приказал достичь успеха до 20 января, когда Дональд Трамп войдет на престол. Ситуацию в эфире телеканала FREEДОМ прокомментировал генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж.

"Мы понимаем, что Путин поставил задачу по двум направлениям - это Покровский, и Курская область - именно провести все операции до 20 января, до инаугурации (президента США Дональда Трампа, - ред.). Это не получается, полный провал. Враг пытается все больше и больше нарастить ресурсы, но мы же тоже смотрим за его действиями, видим, где они заходят с флангов", - сказал он. видео дня

По словам Маломужа, именно Покровское направление неоднократно посещал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. На одной из самых горячих точек фронта отрабатывались альтернативные форматы ведения обороны, маневровой войны и ударов с фланговых тылов, пока тактического уровня.

"Но мы уже как бы стабилизировали определенные ситуации, обстановку. Да, пока еще отходим. Например, Янтарное там сейчас под вопросом, другие населенные пункты, Шевченко вот, но в любой ситуации мы держим оборону, создали укрепрайоны, и это основной фактор. Нестандартные удары по противнику - раз, укрепрайоны в разных секторах вокруг Покровска - два, и, конечно, нанесение ударов по войскам и резервам противника, которые подходят - три. Это то, что ведет к огромным потерям, и, как мы неоднократно отмечали, львиная часть потерь - это на Покровском направлении. Бывает по 360-480 в день... И это как раз то, что сдерживает врага, и он не может эффективно продвигаться", - сказал генерал.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, к сожалению, на Покровском направлении враг уничтожил позиции ВСУ. Бои продолжаются в Лисовке, Шевченко и Нововасильевке.

В свою очередь глава Купянской МВА раскрыл критическую правду о городе. Враг находится уже в 2 км, уничтожая инфраструктуру коварными и циничными ударами.

Кроме этого, ВСУ перешли к новой тактике массированных ударов по целям врага. Для эффективных попаданий защитники приготовили дальнобойные беспилотные летательные аппараты, беспилотники баллистического типа, ракеты, ATACMS, Storm Shadow и SCALP EG.

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Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

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