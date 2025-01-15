'Повреждения, с разрушениями': РФ попала в объекты инфраструктуры на Львовщине

Рядом с домом, где упала ракета, образовалась воронка, диаметром 6 на 5 метров и глубиной около 2,5 метров

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Враг атаковал Львовщину ракетами / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ГСЧС Львовщины

Коротко:

Во Львовской области дважды объявляли тревогу - из-за атаки дронов и ракет

Враг попал в два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах

В ночь на среду, 15 января, агрессоры из России ударили крылатыми ракетами по двум объектам критической инфраструктуры во Львовской области. С Черного моря летели "Калибры", атаковала баллистика. Деталями поделился глава ЛОВА Максим Козицкий на своей странице в Telegram.

"Во время утренней тревоги, которая длилась с 06:12 по 08:12, враг атаковал Львовщину крылатыми ракетами. Есть попадания в два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах", - сообщил он. видео дня

Глава Львовской ОГА успокоил граждан, что сейчас отключений электроэнергии нет, а системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме.

Стоит указать, что первая воздушная тревога на Львовщине длилась с 01:35 по 02:48, тогда залетел вражеский ударный беспилотник, однако ПВО удалось его сбить.

"Калибр" / Инфографика: Главред

По уточненной информации Козицкого, из-за падения ракеты в селе Скнилов Золочевского района повреждены жилой дом и хозяйственная постройка.

"Жертв и пострадавших нет. Рядом с домом образовалась воронка, диаметром 6 на 5 метров и глубиной около 2,5 метров. На место выехали все профильные службы", - заявил глава ЛОВА.

Козицкий напомнил, что надо активно реагировать на сигнал воздушной тревоги.

"Еще раз хочу обратить ваше внимание: беспилотники теперь летят довольно низко, что затрудняет их обнаружение. Слышите тревогу - не ждите детали в телеграмм-каналах, а идите в укрытие, потому что угроза может быть очень близко", - подчеркнул Максим Козицкий.

В свою очередь мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Telegram также подтвердил, что под вражеской атакой оказалась энергетическая инфраструктура Львовской области.

"Во время утренней атаки на территории области были зафиксированы вражеские крылатые ракеты. По состоянию на сейчас они больше не представляют угрозы", - написал Садовый.

Глава Львова отметил, что агрессор из России атаковал энергетическую инфраструктуру региона и Украины. Однако сейчас во Львове аварийные отключения не вводятся.

Атака на Украину 15 января и отключение света - что известно

Сегодня ночью, 15 января, в воздух взлетели Ту-95МС и МиГ-31К. Стало известно, что РФ атаковала Украину ракетами.

Впоследствии стало известно, что в Украине вводят экстренные отключения электроэнергии. Первые отключения ввели в Кировоградской и Днепропетровской областях.

В связи с массированной ракетной атакой - в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской областях применены аварийные отключения. Поэтому Главред опубликовал графики отключений на 15 января.

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Кто такой Максим Козицкий? Максим Козицкий - украинский общественный деятель, предприниматель и политик, глава Львовской обладминистрации с 5 февраля 2020 года. Председатель Львовской областной организации партии "Слуга народа". Возглавил список партии на выборах во Львовский областной совет, пишет Википедия.

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