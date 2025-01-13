Ядерный штаб Тихоокеанского флота РФ в опасности: ВСУ получили новую цель - АТЕШ

Данные уже переданы Вооруженным Силам Украины.

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"АТЕШ" показал ядерную базу в Фокино / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, тг-канал "АТЕШ"

Что сделали партизаны:

Разоблачили штаб ядерного управления Тихоокеанского флота РФ

Передали ВСУ ценную информацию по Приморью

Партизанское движение "АТЕШ" провело успешную разведку стратегического объекта российских оккупантов - воинской части 73 750 в Фокино, Приморский край. В Telegram-канале "АТЕШ" было опубликовано фото локации объекта, относящегося к 12-му главному управлению Минобороны РФ.

По данным активистов, этот объект относится к Тихоокеанскому флоту РФ и выполняет засекреченные задачи.

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Вероятно, под прикрытием обычной военной базы там расположены штаб ядерного управления или секретная воинская часть №36199.

Партизаны также сообщили, что персонал базы получает повышенные выплаты, а сам город Фокино является закрытой административной территорией, что повышает уровень секретности объекта.

Собранная информация свидетельствует о наличии на базе баллистических ракет и пункта управления Тихоокеанским флотом.

"Вероятно, что там могут быть баллистические ракеты, склад или распределительный пункт, обеспечивающий арсенал для Тихоокеанского флота и его стратегических подразделений. Мы продолжаем разведку стратегического объекта, а всю полученную информацию передаем Силам обороны Украины", - подытожили партизаны.

Интересные инсайды партизан движения "АТЕШ" - что известно

Как сообщал Главред, в начале 2025 года в "АТЕШ" раскрыли "способ выживания" оккупантов под Херсоном. Как оказалось, оккупанты намеренно пытаются сорвать планы РФ по форсированию Днепра, чтобы не стать целью ВСУ.

Неприятной является ситуация для врага и на оккупированном полуострове. Стало известно, что армия РФ готовит Крым к обороне от ударов ВСУ. Все бы ничего, однако, перебросив туда дополнительные средства ПВО для защиты ключевых военных объектов, оккупанты оголили другие участки фронта.

Также, по данным партизан, солдаты России в Крыму ожидают прорыва ВСУ. Из-за страха удара они возводят на полуострове фортификационные сооружения и укрепления.

Последние новости о партизанском движении:

Движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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