Ядерный штаб Тихоокеанского флота РФ в опасности: ВСУ получили новую цель - АТЕШ

Что сделали партизаны:
- Разоблачили штаб ядерного управления Тихоокеанского флота РФ
- Передали ВСУ ценную информацию по Приморью
Партизанское движение "АТЕШ" провело успешную разведку стратегического объекта российских оккупантов - воинской части 73 750 в Фокино, Приморский край. В Telegram-канале "АТЕШ" было опубликовано фото локации объекта, относящегося к 12-му главному управлению Минобороны РФ.
По данным активистов, этот объект относится к Тихоокеанскому флоту РФ и выполняет засекреченные задачи.
Вероятно, под прикрытием обычной военной базы там расположены штаб ядерного управления или секретная воинская часть №36199.
Партизаны также сообщили, что персонал базы получает повышенные выплаты, а сам город Фокино является закрытой административной территорией, что повышает уровень секретности объекта.
Собранная информация свидетельствует о наличии на базе баллистических ракет и пункта управления Тихоокеанским флотом.
"Вероятно, что там могут быть баллистические ракеты, склад или распределительный пункт, обеспечивающий арсенал для Тихоокеанского флота и его стратегических подразделений. Мы продолжаем разведку стратегического объекта, а всю полученную информацию передаем Силам обороны Украины", - подытожили партизаны.
Интересные инсайды партизан движения "АТЕШ" - что известно
Как сообщал Главред, в начале 2025 года в "АТЕШ" раскрыли "способ выживания" оккупантов под Херсоном. Как оказалось, оккупанты намеренно пытаются сорвать планы РФ по форсированию Днепра, чтобы не стать целью ВСУ.
Неприятной является ситуация для врага и на оккупированном полуострове. Стало известно, что армия РФ готовит Крым к обороне от ударов ВСУ. Все бы ничего, однако, перебросив туда дополнительные средства ПВО для защиты ключевых военных объектов, оккупанты оголили другие участки фронта.
Также, по данным партизан, солдаты России в Крыму ожидают прорыва ВСУ. Из-за страха удара они возводят на полуострове фортификационные сооружения и укрепления.
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Движение "Атеш"
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
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