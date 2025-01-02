Срывают планы РФ: в АТЕШ раскрыли 'способ выживания' оккупантов под Херсоном

На временно оккупированной Херсонщине значительно возросло количество сломанной техники, в частности лодок и гидроскутеров, рассказали партизаны.

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На Херсонщине массово ломается российская техника / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска ВС Украины, 38 отдельная бригада морской пехоты

Коротко:

В оккупированном Лазурном возросло количество поломок лодок и гидроскутеров

В основном это саботаж российских военных

Россияне намеренно пытаются сорвать планы РФ по форсированию Днепра

На временно оккупированной части Херсонской области резко возросло количество сломанной техники, в частности лодок и гидроскутеров. Большинство поломок - это саботаж со стороны российских военных. Об этом сообщило партизанское движение "АТЕШ".

В поселке Лазурное, где расположена ремонтная база оккупантов, российские военные фиксируют все больше случаев поломки техники, которая доставляется на ремонт. Согласно информации "АТЕШ", многие российские солдаты сознательно ломают двигатели плавсредств.

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"Российские военные все чаще выбирают саботаж как способ выживания. Многие из них сознательно ломают двигатели лодок, следуя инструкциям, опубликованным движением "АТЕШ", - пишут партизаны.

Российские оккупанты сознательно прибегают к саботажу, чтобы избежать участия в боевых действиях. Это создает серьезные проблемы для планов российского командования, в частности по использованию лодок для форсирования Днепра. Постоянный ремонт техники срывает выполнение боевых задач.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, Россия привлекла к войне против Украины до 180 000 заключенных. Бывшие заключенные получают гораздо меньшие выплаты, чем остальные оккупанты, и к тому же потеряли единовременную выплату и ряд льгот с января 2025 года.

Острова между берегами Днепра стали смертельной ловушкой для российских оккупантов из-за огневого контроля украинских военных. Как сообщил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, только за сутки уничтожено несколько вражеских лодок, которыми оккупанты пытались переправляться на острова Козацкий, Большой Потемкинский и Забич.

Кроме этого, в Часовом Яру Донецкой области ситуация остается стабильной. ВСУ контролируют почти весь город и успешно отражают атаки врага. Российские войска пытаются форсировать канал Северский Донец - Донбасс, чтобы захватить стратегически важный завод, но их атаки стали менее интенсивными.

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Движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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