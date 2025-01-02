Войска РФ попали в 'смертельную ловушку' на Юге: что известно

Коротко:
- Острова между берегами Днепра остаются под огневым контролем Сил обороны
- Россияне пытаются захватить островные плацдармы для дальнейшего наступления
Острова между левым и правым берегами Днепра стали смертельно опасными для российских оккупантов. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.
Братчук отметил, что эти острова находятся под огневым контролем Сил обороны Украины, а артиллерийская контрборьба приносит результаты. Только за минувшие сутки украинские военные уничтожили несколько вражеских плавсредств, в частности лодки, которыми оккупанты пытались переправляться на острова.
"Сейчас в поле зрения их активности есть остров Казацкий, Большой Потемкинский и Забич", - отметил Братчук.
Спикер отметил, что российские войска стремятся захватить небольшие островные плацдармы, чтобы усилить давление на правобережные районы Украины. Кроме того, их активность направлена на сдерживание Сил обороны, чтобы помешать переброске украинских резервов на ключевые направления фронта.
"Острова действительно смертельны для врага, ведь даже те россияне, которые каким-то образом могут закрепиться там, не имеют ни дополнительного БК, ни питания, ни питьевой воды. Для них это путь в один конец", - подчеркнул Братчук.
Бои на Юге - что известно о ситуации на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло отметил, что российские войска продолжают накапливать силы на оккупированных территориях, в частности в Херсонской и Запорожской областях.
Как сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, россияне на Херсонщине ежедневно проводят разведку боем и осуществляют атаки небольшими штурмовыми группами, пытаясь прорвать оборону ВСУ. В то же время пока нет признаков масштабной подготовки к форсированию Днепра.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко добавил, что российские оккупанты пытаются высаживаться на островах в Херсонской области, однако их шансы на успех остаются низкими.
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Кто такой Сергей Братчук?
Братчук Сергей Борисович - пресс-секретарь председателя Одесской областной военкадминистрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был спикером Одесской епархии Православной церкви Украины.
С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресофицером в составе батальона, пишет Движение ЧЕСТНО.
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