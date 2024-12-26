РФ пугает наступлением на Херсон: в СНБО озвучили ключевой замысел врага

Основное:
- В Херсонской области россияне пытаются проводить десантные операции на острова
- ВСУ эффективно уничтожают оккупантов
Российские оккупанты в Херсонской области осуществляют попытки высадиться на островах, однако шансов на успех у них мало. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко в Telegram.
Он отметил, что во время десантных операций, армия РФ несет потери.
"Силы обороны их уничтожают и очень эффективно.", - подчеркнул Коваленко.
Руководитель ЦПД добавляет, что российские пропагандисты пугают наступлением на сам город Херсон, хотя речь об этом не идет.
"Ключевой замысел врага, к которой наша армия готова - это вот эти попытки россиян группами на лодках десантироваться на определенные участки островов. Также опасность для Херсона представляют их дроны, артиллерия и авиация, как и раньше.", - пояснил он.
Армия РФ активизировалась на Херсонщине - что известно
Как писал Главред со ссылкой на СМИ, страна-агрессор Россия планирует начать боевые действия на правобережной части Херсонщины. Решение о наступлении на Херсон якобы уже принято. Проводить операцию будут подразделения РФ, которые осенью 2022 года уже отступали с Херсонщины.
Недавно представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин информировал, что оккупационная армия России стремится захватить плацдарм на одном из островов или на правом берегу Днепра, чтобы разместить средства для обстрелов Херсона и подразделений ВСУ.
Впоследствии он заявил, что оккупанты на Херсонщине ежедневно проводят разведку боем и небольшими штурмовыми группами пытаются прорвать оборону ВСУ. Однако пока признаков масштабной подготовки к форсированию Днепра нет.
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Кто такой Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.
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