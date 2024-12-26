РФ пугает наступлением на Херсон: в СНБО озвучили ключевой замысел врага

Речи о наступлении на Херсон нет.

https://glavred.info/ukraine/rf-pugaet-nastupleniem-na-herson-v-snbo-ozvuchili-klyuchevoy-zamysel-vraga-10625387.html Ссылка скопирована

Зачем оккупанты пугают наступлением на Херсон / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap, Минобороны РФ

Основное:

В Херсонской области россияне пытаются проводить десантные операции на острова

ВСУ эффективно уничтожают оккупантов

Российские оккупанты в Херсонской области осуществляют попытки высадиться на островах, однако шансов на успех у них мало. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко в Telegram.

Он отметил, что во время десантных операций, армия РФ несет потери.

видео дня

"Силы обороны их уничтожают и очень эффективно.", - подчеркнул Коваленко.

Руководитель ЦПД добавляет, что российские пропагандисты пугают наступлением на сам город Херсон, хотя речь об этом не идет.

"Ключевой замысел врага, к которой наша армия готова - это вот эти попытки россиян группами на лодках десантироваться на определенные участки островов. Также опасность для Херсона представляют их дроны, артиллерия и авиация, как и раньше.", - пояснил он.

Армия РФ активизировалась на Херсонщине - что известно

Как писал Главред со ссылкой на СМИ, страна-агрессор Россия планирует начать боевые действия на правобережной части Херсонщины. Решение о наступлении на Херсон якобы уже принято. Проводить операцию будут подразделения РФ, которые осенью 2022 года уже отступали с Херсонщины.

Недавно представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин информировал, что оккупационная армия России стремится захватить плацдарм на одном из островов или на правом берегу Днепра, чтобы разместить средства для обстрелов Херсона и подразделений ВСУ.

Впоследствии он заявил, что оккупанты на Херсонщине ежедневно проводят разведку боем и небольшими штурмовыми группами пытаются прорвать оборону ВСУ. Однако пока признаков масштабной подготовки к форсированию Днепра нет.

Читайте также:

Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред