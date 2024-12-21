Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ пытается форсировать Днепр: в ВСУ заявили об угрозе для Херсона

Юлия Закрепа
21 декабря 2024, 18:38обновлено 21 декабря, 19:23
762
Под Херсоном противник увеличил количество артиллерийских обстрелов.
РФ пытается форсировать Днепр: в ВСУ заявили об угрозе для Херсона
На Херсонщине оккупанты готовят прорыв / Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая бригада, 35-я отдельная бригада морской пехоты

Главные тезисы Волошина:

  • РФ пытается захватить плацдарм ВСУ
  • Что происходит на Херсонщине

Представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин сообщил, что российские оккупанты пытаются повторно оккупировать Херсон. Для этого враг делает постоянные попытки закрепиться на правом берегу Днепра.

20 декабря утром россияне предприняли попытку прорваться в Херсон, но получили отпор.

видео дня

По словам Волошина в эфире телемарафона, оккупанты ежедневно осуществляют по несколько попыток переправиться на острова, которые находятся контролем Сил обороны, и на правый берег. Враг пытается захватить плацдарм на правом берегу, разместить там огневые средства, чтобы усиленно обстреливать населенные пункты, в частности Херсон.

Поэтому, отметил спикер, чего-то экстраординарного 20 декабря не произошло. Вчера россияне пытались форсировать реку в районе Антоновского моста.

крымский мост инфографика
Что известно о Крымском мосте / Инфографика: Главред

Для этого противник увеличил количество артиллерийских обстрелов, начал вести именно огонь из РСЗО, из крупнокалиберной артиллерии по Херсону и пригороду. И во время этого артобстрела пытался малой группой переправиться в районе Антоновского моста. Однако Силы обороны сработали на опережение, и как следствие - противник не смог доплыть даже до середины Днепра.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в Генштабе назвали самые "горячие" направления, где РФ пытается проломить оборону ВСУ. На Кураховском направлении вражеская армия атаковала девять раз вблизи Старых Тернов, Курахово и Дачного. Семь попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты.

В ВСУ сделали важное заявление об окружении украинских войск в районе Успеновки. В оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" сообщили, что воинские части, которые в течение длительного времени вели оборонительные бои с силами противника осуществили необходимые маневры во избежание окружения.

В ISW назвали направление, где ВСУ восстановили утраченные позиции на востоке. В то же время фиксируется продвижение российских захватчиков под Купянском, Торецком, Курахово, Угледаром, Большой Новоселкой, возле Работино и в Курской области.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ новости Украины Фронт
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Директор ЦРУ прибыл в Украину: Зеленский раскрыл подробности визита

Директор ЦРУ прибыл в Украину: Зеленский раскрыл подробности визита

19:56Украина
В Украине влупит 14-градусный мороз: какие регионы будет засыпать снегом

В Украине влупит 14-градусный мороз: какие регионы будет засыпать снегом

19:34Синоптик
РФ пытается форсировать Днепр: в ВСУ заявили об угрозе для Херсона

РФ пытается форсировать Днепр: в ВСУ заявили об угрозе для Херсона

18:38Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Умер и лежит в морозилке": появилась неожиданная версия о двойника Путина

"Умер и лежит в морозилке": появилась неожиданная версия о двойника Путина

Мощнейшая магнитная буря накрыла страну: Украину "трусит" почти 7-балльный шторм

Мощнейшая магнитная буря накрыла страну: Украину "трусит" почти 7-балльный шторм

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти гусеницу

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти гусеницу

Удар баллистикой по Киеву: в Defence Express раскрыли причину и цели РФ

Удар баллистикой по Киеву: в Defence Express раскрыли причину и цели РФ

"Путин обречен, никаких шансов выжить нет": время диктатора в РФ истекает - Эйдман

"Путин обречен, никаких шансов выжить нет": время диктатора в РФ истекает - Эйдман

Последние новости

19:56

Директор ЦРУ прибыл в Украину: Зеленский раскрыл подробности визита

19:34

В Украине влупит 14-градусный мороз: какие регионы будет засыпать снегом

19:15

Евгений Кот откровенно признался, откуда у него отсрочка

18:58

"Вертолеты уже в Украине": Польша подарила многоцелевые Ми-8 и Bell 412-HPФото

18:45

Усику запретили целовать крест между раундами: в чем причина

Новые налоги, подорожание автоцивилки, связи и продуктов: что изменится с 1 января для украинцевНовые налоги, подорожание автоцивилки, связи и продуктов: что изменится с 1 января для украинцев
18:38

РФ пытается форсировать Днепр: в ВСУ заявили об угрозе для Херсона

18:26

"Путин – безумец": Эйдман объяснил, почему Трамп не "сдаст" УкраинуВидео

17:51

Фюзеляж и крылья уже есть: Антонов рассказал, на сколько готов новый самолет "Мрия"

17:47

Прогноз: почему Трампу не удастся достичь мирамнение

Реклама
17:00

РФ пытается проломить оборону ВСУ: в Генштабе назвали самые "горячие" направления

16:51

Бойцов ПВО "бросают" в пехоту: в Генштабе ВСУ объяснили, что происходит

16:38

Пороховой завод в Казани разрывают взрывы после атаки БпЛА

16:16

Россия может приближаться к катастрофе: стало известно, как это повлияет на войнуЭксклюзив

15:52

У Melovin из-за алкоголя отнялась рука - певец рассказал про проблемы

15:48

"Володя, до свидания": журналист о возможном сценарии бунта в окружении Путина

15:45

Не такой простой тортик, как его рисуют: надо найти отличия за минуту

15:27

"Заморозили войну, Путину свое, Украине - свое": Эйдман описал, как Трамп хочет завершить войнуВидео

15:13

Взять Херсон до 20 января: Путин мог отдать жестокий приказ для торгов - эксперт

15:01

Гороскоп на 2025 год для Тельцов: спокойная жизнь, любовь и новый статусВидео

14:56

Сотни дронов, бомб и ракет: Зеленский о последствиях массированных ударов РФВидео

Реклама
14:45

Тайные переговоры Киева и Москвы: о чем идет речь и при чем здесь Азейбарджан

14:41

Камалия ответила на дерзкие обвинения известного шоумена в "бездарности"

14:30

Трамп хочет принудить Украину заключить мир с Россией: в СМИ раскрыли важные детали

14:08

Путин вел себя странно во время прямой линии: эксперт указал на болезнь диктатора

13:45

Россия может начать новый большой прорыв на фронте: полковник раскрыл ситуацию

13:40

"Пытается "помножить на ноль": как Трамп может дожать Путина – прогнозВидео

13:38

Гороскоп для Овнов на 2025 год: какие сюрпризы приготовили Уран и ВенераВидео

13:12

Что в 2025 году будет с РФ и режимом Путина: стал известен неожиданный сценарийЭксклюзив

13:08

"Мне не нравится": Коляденко назвал артистов, с которыми отказывается выступать

12:59

"Путин обречен, никаких шансов выжить нет": время диктатора в РФ истекает - ЭйдманВидео

12:43

Удар баллистикой по Киеву: в Defence Express раскрыли причину и цели РФ

12:37

Указами "полетели головы": Зеленский уволил Кислицу и многих послов Украины

12:16

Фанатка Данилко забеременела после концерта Верки Сердючки: "Делает чудеса"

12:13

"Если Путин нападет": в Германии сделали тревожное заявление о безопасности страны

11:44

Чего боится черная плесень: как убрать заразу со стен раз и навсегда

11:43

"Движуха" в Казани: в ЦПД назвали цели, которые могли атаковать дроны

11:39

Чем отличаются 2 девушки: только "настоящие детективы" найдут ответ за 25 секунд

11:34

Берлин не будет стоять в стороне: может ли армия НАТО появиться в Украине - Писториус

10:38

Попали в онкоцентр и дом: РФ запустила по Украине 113 дронов и ракету - какие последствияФото

10:09

Бой закончился, не начавшись: в РФ истерика из-за провального наступления на Херсон

Реклама
10:00

Готовит россиян к сворачиванию "СВО" и стремится к смягчению санкций: Клочок - о "прямой линии" Путина

09:40

Гороскоп Таро на 2025 год: одному знаку зодиака будет сопутствовать финансовая удачаВидео

09:08

Украина впервые провела атаку исключительно роботизированными системами: в ISW раскрыли детали

09:04

РФ атакуют дроны: два БПЛА врезались в 37-этажный дом - где еще взрывы

07:59

Украине передадут $1,1 миллиарда: МВФ одобрил новый транш - детали

06:30

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти гусеницу

06:18

Степень психической неадекватности Путина растет из года в годмнение

05:58

Гороскоп на завтра 22 декабря: Львам - исполнение желаний, Рыбам - финансовый успех

05:33

Советская экономия: почему в СССР делали стены из стеклоблоков

05:00

Какой сегодня праздник 21 декабря 2024 года: что нельзя делать в этот день

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять