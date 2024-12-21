РФ пытается форсировать Днепр: в ВСУ заявили об угрозе для Херсона

Под Херсоном противник увеличил количество артиллерийских обстрелов.

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На Херсонщине оккупанты готовят прорыв / Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая бригада, 35-я отдельная бригада морской пехоты

Главные тезисы Волошина:

РФ пытается захватить плацдарм ВСУ

Что происходит на Херсонщине

Представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин сообщил, что российские оккупанты пытаются повторно оккупировать Херсон. Для этого враг делает постоянные попытки закрепиться на правом берегу Днепра.

20 декабря утром россияне предприняли попытку прорваться в Херсон, но получили отпор.

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По словам Волошина в эфире телемарафона, оккупанты ежедневно осуществляют по несколько попыток переправиться на острова, которые находятся контролем Сил обороны, и на правый берег. Враг пытается захватить плацдарм на правом берегу, разместить там огневые средства, чтобы усиленно обстреливать населенные пункты, в частности Херсон.

Поэтому, отметил спикер, чего-то экстраординарного 20 декабря не произошло. Вчера россияне пытались форсировать реку в районе Антоновского моста.

Что известно о Крымском мосте / Инфографика: Главред

Для этого противник увеличил количество артиллерийских обстрелов, начал вести именно огонь из РСЗО, из крупнокалиберной артиллерии по Херсону и пригороду. И во время этого артобстрела пытался малой группой переправиться в районе Антоновского моста. Однако Силы обороны сработали на опережение, и как следствие - противник не смог доплыть даже до середины Днепра.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в Генштабе назвали самые "горячие" направления, где РФ пытается проломить оборону ВСУ. На Кураховском направлении вражеская армия атаковала девять раз вблизи Старых Тернов, Курахово и Дачного. Семь попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты.

В ВСУ сделали важное заявление об окружении украинских войск в районе Успеновки. В оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" сообщили, что воинские части, которые в течение длительного времени вели оборонительные бои с силами противника осуществили необходимые маневры во избежание окружения.

В ISW назвали направление, где ВСУ восстановили утраченные позиции на востоке. В то же время фиксируется продвижение российских захватчиков под Купянском, Торецком, Курахово, Угледаром, Большой Новоселкой, возле Работино и в Курской области.

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