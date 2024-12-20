Окружение украинских войск в районе Успеновки: в ВСУ сделали важное заявление

Ключевые тезисы:
- Окружения ВСУ в районе населенного пункта Успеновка нет
- Подразделения Сил обороны были выведены из соответствующего района
- Они продолжают выполнение задач на рубеже Курахово - Константинопольское
Информация об окружении украинских военных в районе населенного пункта Успеновка не соответствует действительности. Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".
Там отметили, что со ссылкой на ресурсы портала DeepState в СМИ распространяется информация о пребывании отдельных подразделений Сил обороны Украины в оперативном окружении в районе населенных пунктов Успеновка и Трудовое.
"Данная информация не соответствует действительности. Главнокомандующим Вооруженных сил Украины было принято решение о выводе подразделений Сил обороны Украины из соответствующего района во избежание окружения", - отметили в ОСУВ "Хортица".
Кроме того, отмечается, что воинские части, которые в течение длительного времени вели тяжелые оборонительные бои с превосходящими силами противника осуществили необходимые маневры во избежание окружения и продолжают выполнение операционных задач на рубеже Курахово - Константинопольское.
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Напомним, как сообщал Главред, мониторинговый канал DeepState сообщал, что российские оккупационные войска захватили Трудовое и Успеновку, завершив оккупацию последнего фрагмента "Успеновского мешка".
Там также сообщали, что российская оккупационная армия оккупировала еще один населенный пункт в Донецкой области - Константинопольское, и продвинулась возле четырех - Кругленького, Зари, Зеленовки и в Новооленевке.
Кроме того, 18 декабря на Купянском направлении Силы обороны остановили механизированное наступление российских оккупантов. Захватчики пытались расширить плацдарм у реки Оскол.
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Что известно об ОСУВ "Хортица"?
Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.
Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.
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