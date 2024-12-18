Расширить фронт в Днепропетровскую область: Снегирев раскрыл новые 'аппетиты' РФ

Российских агрессоров не останавливают даже огромные потери своей армии.

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Оккупанты хотят начать воевать уже и на территории Днепропетровской области / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, МО РФ

Что сказал Снегирев:

Враги резко активизировали боевые действия по всей линии боевого соприкосновения

Основная цель врага - это выход на административные границы Донецкой области

Оккупанты имеют в планах перенести театр боевых действий в Днепропетровскую область

По всей линии боевого соприкосновения происходит активизация сил российских агрессоров. Особенно интересными оккупантам являются Покровское и Кураховское направления.

Именно они важны для непосредственного выхода на административные границы Донецкой области с возможностью переноса театра боевых действий на территорию Днепропетровской области.

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Об этом сегодня, 17 декабря, в эфире телеканала FREEДOM рассказал военный аналитик Дмитрий Снегирев.

"Активизация российских войск, к сожалению, происходит не только на Покровском и Кураховском направлениях, но и по всей линии боевого соприкосновения. За последний месяц российские оккупанты резко активизировали боевые действия и на Лиманском, и на Купянском, и на Краматорском направлениях", - отметил военный аналитик.

Дмитрий Снегирев высказал мнение, что основная стратегическая задача для врага - это выход на административные границы Донецкой области.

"Покровско-Кураховское направление им интересно для непосредственного выхода на административные границы Донецкой области с возможностью переноса театра боевых действий на территорию Днепропетровской области. Поэтому, как видим, здесь не только военный, но и соответственно политический аспект", - добавил эксперт.

Кроме этого, эксперт напоминает, что Покровский район имеет богатые залежи лития и коксующегося угля.

Покровск - что известно / Инфографика: Главред

"Это будет серьезный удар по украинской экономике, а российской наоборот даст возможность получить доступ к украинской сырьевой базе. Поэтому не случайно такая высокая интенсивность боевых действий на Покровском направлении", - считает гость эфира.

И даже огромные потери армии, по словам аналитика, к сожалению, российских оккупантов не останавливают.

"Потери оккупантов на Покровском и Кураховском направлениях бьют все исторические максимумы. Общие потери росармии за ноябрь вышли на антирекорд в количестве около 45 тысяч личного состава. До этого момента историческим считался показатель октября месяца - 42 тысячи. Поэтому, судя по всему, именно с количеством потерь личного состава и связана необходимость участия военнослужащих Северной Кореи в боевых действиях не только на территории Российской Федерации, но и, соответственно, появилась информация о возможности их участия в боевых действиях на территории Украины", - резюмировал Дмитрий Снегирев.

Ситуация на фронте - что известно

Как писал Главред, северокорейцев РФ не жалеет также и бросает на "мясные штурмы". Главная функция армии КНДР - обнаружить наши позиции, как-то проявиться и обеспечить второй волне возможность пройти дальше.

В то же время главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал, что россияне с северокорейцами третьи сутки штурмуют позиции на Курщине. Враг проводит достаточно интенсивные наступательные действия.

Кроме этого, Украина потеряла половину захваченных территорий на Курщине. Как известно, в конце сентября Украина заменила элитные подразделения на менее закаленные.

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Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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