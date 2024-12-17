"Германия готова": в Берлине прокомментировали введение миротворцев в Украину

Участие Германии в миссии будет зависеть от деталей соглашения, условий прекращения огня и мандата, который должен быть одобрен как Украиной, так и Россией.

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Писториус рассказал о роли западных миротворцев в войне против в Украине / 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, Facebook Boris Pistorius

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При каких условиях немцы отправят миротворцев в Украину

Германия может сыграть роль в прекращении войны в Украине

Германия готова отправить своих миротворцев в Украину, однако лишь при условии, что РФ согласится на такую миссию.

Министр обороны Борис Писториус заявил, что Германия может сыграть ключевую роль в обеспечении соглашения о прекращении огня между Украиной и Россией. Одной из возможных форм участия является размещение немецких миротворцев, пишет Reuters.

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Он также отметил, что говорить о присутствии западных войск в Украине еще рано, поскольку переговоры о прекращении огня пока не ведутся.

"Если будет прекращение огня, тогда, конечно, западное сообщество, партнеры по НАТО, потенциально Организация Объединенных Наций и Европейский Союз должны будут обсудить, как можно обеспечить такой мир, такое прекращение огня. И очевидно, что Германия, как крупнейшая экономика Европы, играла бы здесь определенную роль", - отметил немецкий министр.

Министр подчеркнул, что все детали будут решаться в зависимости от развития переговорного процесса. Миротворческая миссия может стать частью будущего урегулирования, но только при совместном согласии сторон конфликта.

"Из моего ответа вы можете сказать, что вопросов сейчас гораздо больше, чем ответов. И поэтому я не могу дать вам исчерпывающего ответа", - подытожил он.

Введение миротворцев в Украину - последние новости

Как писало Politico, в ЕС заговорили о завершении войны и введении миротворцев в Украину. Европа должна сыграть активную роль в потенциальном будущем соглашении о прекращении войны, привлекая для этого свой контингент.

Впоследствии, как писал Главред, эксперт Владимир Горбач предположил, решится ли Россия ударить по миротворцам. Согласие Москвы не требуется для приглашения миротворческих групп в Украину, напомнил он.

Несмотря на все, он таки сомневается во введении миротворцев в Украину. Дело в том, что для контроля границы нужен очень большой контингент военных.

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Кто такой Борис Писториус? Борис Писториус - немецкий политик Социал-демократической партии, Федеральный министр обороны с 19 января 2023 года. С ноября 2006 года по февраль 2013 года - бургомистр Оснабрюка, а с февраля 2013 по январь 2023 года - министр внутренних дел и спорта Нижней Саксонии. С ноября 2017 года - член парламента земли Нижняя Саксония, пишет Википедия.

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