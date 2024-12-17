Корабль подал сигнал бедствия: третий танкер РФ за два дня попал в катастрофу

Главред:
- Танкер "Волгонефть 109" потерпел бедствие
- Черное море превращается в зону катастрофы
Черное море на грани экологической катастрофы из-за аварий российских танкеров. В течение двух дней в районе Керченского пролива уже третий танкер, загруженный нефтепродуктами, потерпел крушение.
В ночь на 17 декабря российское судно "Волгонефть 109" подало сигнал бедствия. По словам капитана, которые транслируют росзми, произошел прорыв одного из грузовых резервуаров, что привело к утечке мазута.
Хотя структура корабля осталась целой, ситуация вызывает беспокойство. На борту находится 4000 тонн мазута. Судно переместили к юго-восточной части мыса Пекло.
Ранее на том же месте произошли аварии танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один из них разломился пополам, и в море попало более 4000 кубометров мазута. Загрязнение уже начало достигать черноморского побережья, создавая катастрофические последствия для окружающей среды.
Место аварий - район порта "Кавказ" - становится очагом опасности для черноморской акватории. Аварии российских танкеров продолжают наносить непоправимый ущерб экосистеме региона, что может иметь долговременные последствия.
Катастрофы танкеров РФ в море - что известно
Не так давно Главред информировал об очередной смертельной катастрофе у берегов Крыма. Стало известно, что в Керченском проливе потерпели бедствие сразу два танкера РФ - "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".
Впоследствии эксперт Андрей Клименко озвучил причину катастрофы танкеров возле Керчи. Танкеры имеют речной класс и были не пригодны для выхода в открытое море, пояснил он.
Через некоторое время и в ВМС назвали истинную причину катастрофы. Как пояснил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, танкеры не были рассчитаны на такую высоту волн и скорость ветра.
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Черноморский флот России
Краснознаменный Черноморский флот Российской Федерации - часть военно-морских сил РФ, расположенная на Черном море. Флот выходит также в Средиземное море. В 2010 году вошел в состав Южного военного округа.
Командование флота дислоцировано в Севастополе. Другая важная военно-морская база - Новороссийск.
В состав флота входят 14 больших кораблей, 6 дизельных подводных лодок, 23 малых кораблей и катеров.
По украинско-российскому соглашению от 1997 года Севастопольская база должна была быть оставлена российским флотом в 2017 году. Согласно Соглашению Януковича-Медведева срок пребывания флота в Севастополе был продлен до 2042 года. Однако, после вторжения в Крым Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашение о базировании 31 марта 2014 года. После того ЧФ РФ является частью оккупационных войск государства-агрессора в Украине.
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