Враг атаковал еще один город: оккупанты опасно активизировались на Запорожье

Враг готовится в определенном будущем к ведению штурмовых действий малыми группами пехоты.

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Враг обостряет ситуацию на Запорожье / Коллаж: Главред, фото: 56-я Отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, DeepState

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Агрессоры РФ активизировались вблизи Гуляйполя

Противник пытается обнаружить огневые средства ВСУ

На Запорожском направлении в районе Гуляйполя оккупанты проводят активную разведку.

Кроме этого, агрессоры перебрасывают сюда подкрепление из оккупированного Крыма, рассказал в эфире "24 канала" представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

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Также спикер сообщил, что вчера оккупант из России значительно активизировал удары с применением штурмовой и армейской авиации.

"Он [враг] атаковал город Гуляйполе, а также населенные пункты вблизи него. Враг нанес несколько десятков ударов неуправляемыми авиационными ракетами", - сообщил Владислав Волошин.

Кроме этого, по словам Волошина, агрессоры проводят авиационную и инженерную разведку путей. А это, как объясняет спикер, может свидетельствовать о подготовке к введению штурмовых действий.

Более того, противник также пытается обнаружить огневые средства ВСУ, поэтому проводит разведку боем.

"Он готовится в определенном будущем к ведению штурмовых действий малыми группами пехоты в составе до отделения - от 5 до 10 человек", - подчеркнул Владислав Волошин.

Спикер Сил обороны резюмировал, что агрессор пополняет боекомплект и перебрасывает подкрепления, чтобы пополнить подразделения после потерь личного состава.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, Россия не может пополнить масштабные потери, ведь ВСУ "покрошили в золу" горы техники. Как результат, агрессоры гораздо меньше используют во время штурмов танков и бронемашин.

В свою очередь военный корреспондент Богдан Мирошников то, как на Торецком направлении "Азов" утилизирует врага, "вызывает настоящий восторг". Он рассказал, что ВСУ переигрывают РФ на ключевом направлении.

К сожалению, колонна оккупантов таки зашла в еще один населенный пункт. В этом селе ВСУ недавно провели зачистку, однако высадилось не менее 50 единиц живой силы.

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