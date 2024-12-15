Враг атаковал еще один город: оккупанты опасно активизировались на Запорожье

Ключевое:
- Агрессоры РФ активизировались вблизи Гуляйполя
- Противник пытается обнаружить огневые средства ВСУ
На Запорожском направлении в районе Гуляйполя оккупанты проводят активную разведку.
Кроме этого, агрессоры перебрасывают сюда подкрепление из оккупированного Крыма, рассказал в эфире "24 канала" представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.
Также спикер сообщил, что вчера оккупант из России значительно активизировал удары с применением штурмовой и армейской авиации.
"Он [враг] атаковал город Гуляйполе, а также населенные пункты вблизи него. Враг нанес несколько десятков ударов неуправляемыми авиационными ракетами", - сообщил Владислав Волошин.
Кроме этого, по словам Волошина, агрессоры проводят авиационную и инженерную разведку путей. А это, как объясняет спикер, может свидетельствовать о подготовке к введению штурмовых действий.
Более того, противник также пытается обнаружить огневые средства ВСУ, поэтому проводит разведку боем.
"Он готовится в определенном будущем к ведению штурмовых действий малыми группами пехоты в составе до отделения - от 5 до 10 человек", - подчеркнул Владислав Волошин.
Спикер Сил обороны резюмировал, что агрессор пополняет боекомплект и перебрасывает подкрепления, чтобы пополнить подразделения после потерь личного состава.
Ситуация на фронте - что известно
Как сообщал Главред, Россия не может пополнить масштабные потери, ведь ВСУ "покрошили в золу" горы техники. Как результат, агрессоры гораздо меньше используют во время штурмов танков и бронемашин.
В свою очередь военный корреспондент Богдан Мирошников то, как на Торецком направлении "Азов" утилизирует врага, "вызывает настоящий восторг". Он рассказал, что ВСУ переигрывают РФ на ключевом направлении.
К сожалению, колонна оккупантов таки зашла в еще один населенный пункт. В этом селе ВСУ недавно провели зачистку, однако высадилось не менее 50 единиц живой силы.
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Контрнаступление ВСУ 2024
В феврале в интервью Fox News президент Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Украина планирует не только обороняться, но и готовить новое контрнаступление.
По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский разрабатывает два варианта плана относительно того, как действовать дальше в случае получения помощи от США и в случае ее отсутствия.
Вооруженные силы Украины в 2025 году проведут контрнаступательную операцию, если государство выстоит и удержит оборону в 2024-м. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
Руководитель комитета по европейским делам в Бундестаге Антон Хофрайтер считает, что Украина не сможет одержать победу над агрессором Россией в ближайшее время, однако ВСУ способны будут выиграть войну в 2025 году при необходимом уровне военной поддержки со стороны производителей оружия в Европе.
Главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании Энтони Радакин заявил, что Украина не сможет перехватить инициативу на поле боя в течение еще нескольких месяцев. Контрнаступление ВСУ маловероятно как минимум до позднего лета. По его словам, ситуация на фронте изменится, когда Запад согласует новые шаги по поддержке Украины.
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