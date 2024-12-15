Выбивать их будет трудно: колонна оккупантов зашла в еще один населенный пункт

В этом селе ВСУ недавно провели зачистку.

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Оккупанты в селе Новый Комар / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, DeepState

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Колонна оккупантов высадилась в селе Новый Комар

Они находятся в подвалах и домах населенного пункта

Высадилось не менее 50 единиц живой силы

В населенном пункте Новый Комар, где недавно ВСУ провели зачистку, ухудшилась ситуация. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

Отмечается, что 14 декабря колонна российских оккупантов из 9 БМП и танка во главе проехали поля южнее Раздольного и спокойно высадили по меньшей мере 50 единиц живой силы.

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"Вся эта масса рассредоточилась по домам и подвалам в южной и центральной части села. Как их теперь выбивать - тяжело представить", - написали аналитики.

Они также добавили, что оккупанты продолжают применять тактику, когда во главе колонны идет бронированная машина (в основном танк), обшитая пластинами и с кучей РЭБов.

"За ним движется колонна и в случае уже поражения ведущей машины идут на откат, реже - продолжают движение. К сожалению, данная тактика дает результат", - подытожили аналитики.

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Напомним, как сообщал Главред, в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в течение суток противник, стремясь улучшить тактическое положение, атаковал укрепления Сил обороны Украины в районе севернее и восточнее Лозовой, юго-восточных окраин Песчаного.

Аналитики Института изучения войны сообщили, что украинские военные пошли в контратаку и восстановили утраченные позиции под Волчанском.

Кроме того, армия страны-агрессора РФ пыталась улучшить тактическое положение в районе Благодатного, к западу от Дальнего и в районе Елизаветовки.

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