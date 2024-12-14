На Покровском направлении состоялся встречный бой: ВСУ отбросили оккупантов

Силам Обороны Украины удалось заставить врага бежать

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Ситуация на Купянском направлении неутешительная / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, deepstatemap

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ВСУ отбросили оккупантов на Покровском направлении

Боев в городе Покровск и его окрестностях нет

Ситуация обостряется на Купянском направлении

Российские захватчики не оставляют попыток прорваться в Покровск. Сейчас боев в городе и его окрестностях нет. Однако это направление остается одним из самых горячих. Об этом сообщают аналитики Deep State.

На обновленной карте изображено, что Силам обороны Украины удалось отбросить российские силы у Песчаного, расположенного в 7 километрах от Покровска.

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В DeepState заявили, что на этом направлении состоялся большой встречный бой с оккупантами, Силам Обороны Украины удалось заставить врага бежать.

"Ориентировочные силы обеих сторон были равны. Бой состоялся с применением гранат, ручных гранатометов и стрелкового оружия. Враг откатился к посадкам возле Шевченко", - написали в Telegram.

Покровск / Инфографика: Главред

Тем временем ситуация на Купянском направлении обостряется. Известно, что враг дважды форсировал реку Оскол и сумел создать два плацдарма на ее западном берегу. Первый - в районе Новомлинска. Его удерживать противнику долго не суждено было. Силы обороны выбили оттуда вражеские силы.

Однако у оккупантов остался еще один плацдарм, на который они заходят через Масютовку.

"Все это время они (оккупанты-ред.) продолжают насыщать район пехотой, закрепляться и прилагают усилия, чтобы удержать занятую местность. Но на этом противник не останавливается и продолжает свое движение в поселок Двуречная, где имеет постоянно продвижение и понемногу занимает населенный пункт.", - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что ситуация с подразделениями Сил Обороны в данном районе неутешительная.

Купянск / Инфографика: Главред

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Напомним, военный обозреватель Денис Попович рассказал, что ситуация в районе Покровска в Донецкой области остается тяжелой. Российские оккупанты пытаются прорвать оборону украинских сил. Эксперт отметил, что Покровск является важным стратегическим городом и "его нельзя отдавать врагу".

В то же время командир роты заявлял, если армия РФ зайдет в Покровск Донецкой области, то Силам обороны Украины, вероятно, придется оставить город. Оборона вряд ли продлится долго.

Главред со ссылкой на Главнокомандующего ВСУ писал, что Покровское направление уже несколько месяцев остается одним из самых сложных. Командование просчитывает и готовится ко всем возможным вариантам дальнейших действий врага.

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