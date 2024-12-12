"Стабильно высокие": Сырский назвал ежедневные потери на Покровском направлении

Украинское командование просчитывает и готовится ко всем возможным вариантам дальнейших действий врага.

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Сырский рассказал о потерях оккупантов на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины, Александр Сырский

Главное из заявления Сырского:

Покровское направление одно из самых сложных

За сутки РФ теряет на Покровском направлении около 400 человек

Российские оккупанты пытаются захватить Покровск и наступают на этом направлении. В то же время враг несет большие потери. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он акцентировал на том, что Покровское направление уже несколько месяцев остается одним из самых сложных. Командование просчитывает и готовится ко всем возможным вариантам дальнейших действий врага.

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"Благодарен военнослужащим за эффективную боевую работу. Потери российских оккупантов на Покровском направлении стабильно высокие, особенно в живой силе", - отметил Сырский.

Он добавил, что только в декабре за сутки РФ теряла около 400 человек убитыми и ранеными.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Как сообщал Главред, российские оккупанты пытаются захватить Покровск и продвигаются в этом направлении. Враг уже перешел от пеших штурмов к штурмовым действиям на автотранспорте.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, оккупанты захватили Новопустинку и наращивают силы для оккупации Покровска. Они также пытаются захватить Новотроицкое и имеют определенные успехи в Пушкино.

Командир отдельного отряда беспилотных систем специального назначения ''Тайфун'' Нацгвардии Украины Михаил Кмитюк заявил, что на Покровском направлении россияне очень активно наступают небольшими группами, без тяжелой техники, преимущественно в темное время суток.

11 декабря на Покровское направление прибыл главком ВСУ Александр Сырский. Он оценил боевую ситуацию и дал соответствующие распоряжения для повышения устойчивости обороны и более эффективного уничтожения оккупантов.

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