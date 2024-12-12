"Стабильно высокие": Сырский назвал ежедневные потери на Покровском направлении

Главное из заявления Сырского:
- Покровское направление одно из самых сложных
- За сутки РФ теряет на Покровском направлении около 400 человек
Российские оккупанты пытаются захватить Покровск и наступают на этом направлении. В то же время враг несет большие потери. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Он акцентировал на том, что Покровское направление уже несколько месяцев остается одним из самых сложных. Командование просчитывает и готовится ко всем возможным вариантам дальнейших действий врага.
"Благодарен военнослужащим за эффективную боевую работу. Потери российских оккупантов на Покровском направлении стабильно высокие, особенно в живой силе", - отметил Сырский.
Он добавил, что только в декабре за сутки РФ теряла около 400 человек убитыми и ранеными.
Ситуация на Покровском направлении - последние новости
Как сообщал Главред, российские оккупанты пытаются захватить Покровск и продвигаются в этом направлении. Враг уже перешел от пеших штурмов к штурмовым действиям на автотранспорте.
Как сообщал Главред, оккупанты захватили Новопустинку и наращивают силы для оккупации Покровска. Они также пытаются захватить Новотроицкое и имеют определенные успехи в Пушкино.
Командир отдельного отряда беспилотных систем специального назначения ''Тайфун'' Нацгвардии Украины Михаил Кмитюк заявил, что на Покровском направлении россияне очень активно наступают небольшими группами, без тяжелой техники, преимущественно в темное время суток.
11 декабря на Покровское направление прибыл главком ВСУ Александр Сырский. Он оценил боевую ситуацию и дал соответствующие распоряжения для повышения устойчивости обороны и более эффективного уничтожения оккупантов.
Другие новости:
- Кремль готовит россиян к окончанию войны, но есть важный нюанс - Коваленко
- Мощный взрывной "хлопок": в Брянске пылает нефтебаза
- Зеленский прибыл на передовую в Запорожье: что известно
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред