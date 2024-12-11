Мощная взрывная "бавовна": в Брянске во всю пылает нефтебаза

В Брянске горит нефтезавод, который принадлежит корпорации "Транснефть".

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В Брянске горит нефтезавод / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

РФ была атакована беспилотниками

В Брянске загорелся нефтезавод

В российских областях объявили воздушную тревогу. В Брянске прогремели мощнейшие взрывы. Уже даже известно о пожаре. Видео разлетелось в Сети.

Местные пропагандисты сообщили о том, что взрывы были связаны с работой ПВО из-за атаки беспилотников. Однако позже появились многочисленные видео и фото, на которых видно огромный столб огня и дыма.

видео дня

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщает, что мощный взрыв произошел на брянском нефтезаводе, который принадлежит корпорации "Транснефть".

Смотрите видео об атаке беспилотников на брянский нефтезавод:

Горит брянский нефтезавод / фото: скриншот

В то же время стоит отметить, что официальной информации от украинских спецслужб пока нет.

Удары по РФ - последние новости

В ночь на 25 ноября украинские ракетные войска атаковали аэродром тактической авиации "Курск-Восточный" американскими ракетами ATACMS.

Советник Белого дома Джон Кирби подтвердил, что Украина использовала предоставленные США баллистические ракеты ATACMS для ударов по целям в Курской области России.

Позже в НАТО заявили, что позиция руководства Альянса относительно ограничений на использование западного оружия для атак по территории России остается неизменной. В НАТО считают, что Украина имеет право на это.

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